https://ria.ru/20211004/telo-1752936490.html

В Ленинградской области нашли тело женщины без глаз

В Ленинградской области нашли тело женщины без глаз - РИА Новости, 04.10.2021

В Ленинградской области нашли тело женщины без глаз

Тело женщины без глаз со связанными руками нашли в лесу у деревни Мяглово в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T09:45

2021-10-04T09:45

2021-10-04T11:21

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Тело женщины без глаз со связанными руками нашли в лесу у деревни Мяглово в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По словам собеседника агентства, на теле пострадавшей зафиксированы следы побоев и удушения.Труп отправили на экспертизу, о возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.

https://ria.ru/20211001/tela-1752637186.html

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ленинградская область