https://ria.ru/20211004/telo-1752936490.html
В Ленинградской области нашли тело женщины без глаз
В Ленинградской области нашли тело женщины без глаз - РИА Новости, 04.10.2021
В Ленинградской области нашли тело женщины без глаз
Тело женщины без глаз со связанными руками нашли в лесу у деревни Мяглово в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T09:45
2021-10-04T09:45
2021-10-04T11:21
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Тело женщины без глаз со связанными руками нашли в лесу у деревни Мяглово в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По словам собеседника агентства, на теле пострадавшей зафиксированы следы побоев и удушения.Труп отправили на экспертизу, о возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.
https://ria.ru/20211001/tela-1752637186.html
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происшествия, ленинградская область
09:45 04.10.2021 (обновлено: 11:21 04.10.2021)
В Ленинградской области нашли тело женщины без глаз
Тело женщины без глаз со связанными руками нашли в лесу в Ленинградской области