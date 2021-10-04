https://ria.ru/20211004/tatarstan-1752965684.html
Глава Татарстана обратится к парламенту республики с посланием 8 октября
Глава Татарстана обратится к парламенту республики с посланием 8 октября - РИА Новости, 04.10.2021
Глава Татарстана обратится к парламенту республики с посланием 8 октября
Президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:10
2021-10-04T12:10
2021-10-04T12:10
республика татарстан
политика
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
госсовет татарстана
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КАЗАНЬ, 4 окт - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики, сообщает пресс-служба регионального парламента."Восьмого октября в 10.00 состоится 25-е заседание Государственного совета Татарстана шестого созыва. Повестка дня: ежегодное послание президента Татарстана Госсовету Татарстана о внутреннем и внешнем положении республики", - говорится в сообщении.Ежегодное послание главы республики парламенту определяет стратегию дальнейшего комплексного развития Татарстана и программу деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры. По традиции, заседание пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.На заседание приглашены члены правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, учреждений, предприятий и организаций республики, представители общественности, бизнеса.В связи с большим интересом общественности к данному событию президиумом Госсовета Татарстана принято решение о проведении прямой теле-, радио- и интернеттрансляции заседания.
https://ria.ru/20211001/tatarstan-1752625446.html
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политика, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, госсовет татарстана
Глава Татарстана обратится к парламенту республики с посланием 8 октября
Глава Татарстана Минниханов обратится с посланием к Госсовету республики 8 октября