https://ria.ru/20211004/tatarstan-1752965684.html

Глава Татарстана обратится к парламенту республики с посланием 8 октября

Глава Татарстана обратится к парламенту республики с посланием 8 октября - РИА Новости, 04.10.2021

Глава Татарстана обратится к парламенту республики с посланием 8 октября

Президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:10

2021-10-04T12:10

2021-10-04T12:10

республика татарстан

политика

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 4 окт - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики, сообщает пресс-служба регионального парламента."Восьмого октября в 10.00 состоится 25-е заседание Государственного совета Татарстана шестого созыва. Повестка дня: ежегодное послание президента Татарстана Госсовету Татарстана о внутреннем и внешнем положении республики", - говорится в сообщении.Ежегодное послание главы республики парламенту определяет стратегию дальнейшего комплексного развития Татарстана и программу деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры. По традиции, заседание пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.На заседание приглашены члены правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, учреждений, предприятий и организаций республики, представители общественности, бизнеса.В связи с большим интересом общественности к данному событию президиумом Госсовета Татарстана принято решение о проведении прямой теле-, радио- и интернеттрансляции заседания.

https://ria.ru/20211001/tatarstan-1752625446.html

https://ria.ru/20210927/poezd-1752068963.html

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политика, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, госсовет татарстана