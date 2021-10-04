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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20211004/tatarstan-1752965684.html
Глава Татарстана обратится к парламенту республики с посланием 8 октября
Глава Татарстана обратится к парламенту республики с посланием 8 октября - РИА Новости, 04.10.2021
Глава Татарстана обратится к парламенту республики с посланием 8 октября
Президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:10
2021-10-04T12:10
республика татарстан
политика
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
госсовет татарстана
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КАЗАНЬ, 4 окт - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики, сообщает пресс-служба регионального парламента."Восьмого октября в 10.00 состоится 25-е заседание Государственного совета Татарстана шестого созыва. Повестка дня: ежегодное послание президента Татарстана Госсовету Татарстана о внутреннем и внешнем положении республики", - говорится в сообщении.Ежегодное послание главы республики парламенту определяет стратегию дальнейшего комплексного развития Татарстана и программу деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры. По традиции, заседание пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.На заседание приглашены члены правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, учреждений, предприятий и организаций республики, представители общественности, бизнеса.В связи с большим интересом общественности к данному событию президиумом Госсовета Татарстана принято решение о проведении прямой теле-, радио- и интернеттрансляции заседания.
https://ria.ru/20211001/tatarstan-1752625446.html
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политика, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, госсовет татарстана
12:10 04.10.2021
 
Глава Татарстана обратится к парламенту республики с посланием 8 октября

Глава Татарстана Минниханов обратится с посланием к Госсовету республики 8 октября

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
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КАЗАНЬ, 4 окт - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Восьмого октября в 10.00 состоится 25-е заседание Государственного совета Татарстана шестого созыва. Повестка дня: ежегодное послание президента Татарстана Госсовету Татарстана о внутреннем и внешнем положении республики", - говорится в сообщении.
Казань - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 11:14Республика Татарстан
В Татарстане самозанятые смогут размещать товары на Ozon
Ежегодное послание главы республики парламенту определяет стратегию дальнейшего комплексного развития Татарстана и программу деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры. По традиции, заседание пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.
На заседание приглашены члены правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, учреждений, предприятий и организаций республики, представители общественности, бизнеса.
В связи с большим интересом общественности к данному событию президиумом Госсовета Татарстана принято решение о проведении прямой теле-, радио- и интернеттрансляции заседания.
Поезд с контейнерами - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 19:07Республика Татарстан
Первый контейнерный поезд из Татарстана прибыл в порт Санкт-Петербурга
 
Республика ТатарстанПолитикаРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам МиннихановГоссовет Татарстана
 
 
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