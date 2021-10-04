03:42 04.10.2021 (обновлено: 03:59 04.10.2021)
Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи
Южная Корея и КНДР восстановили работу по каналам связи
© AP Photo / Pyongyang Press Corps PoolСестра северокорейского лидера Ким Е Чен, во время встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне, Северная Корея
© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
СЕУЛ, 4 окт - РИА Новости. Южная Корея и КНДР в понедельник утром восстановили работу по каналам связи, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея и южнокорейских военных.
Ранее в понедельник в КНДР заявили, что все межкорейские каналы связи будут восстановлены утром 4 октября. До этого лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что каналы связи с Южной Кореей могут быть восстановлены с начала октября.
Стороны провели утренний разговор по военным линиям и по линии межкорейского офиса. "Межкорейская линия связи восстановлена, в 9.00 (03.00 мск) прошел открывающий (утренний) звонок", - сообщили в министерстве объединения.
Источник агентства среди военных также подтвердил, что КНДР ответила на звонки по западной и восточной военным линиям.
Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. Агентство ЦТАК 9 июня 2020 года сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран.
Ранее в понедельник в КНДР заявили, что все межкорейские каналы связи будут восстановлены утром 4 октября. До этого лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что каналы связи с Южной Кореей могут быть восстановлены с начала октября.
Стороны провели утренний разговор по военным линиям и по линии межкорейского офиса. "Межкорейская линия связи восстановлена, в 9.00 (03.00 мск) прошел открывающий (утренний) звонок", - сообщили в министерстве объединения.
Источник агентства среди военных также подтвердил, что КНДР ответила на звонки по западной и восточной военным линиям.
Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. Агентство ЦТАК 9 июня 2020 года сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран.
В конце июля этого года стороны наконец договорились о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских каналов связи. Стало известно, что с апреля главы государств несколько раз обменялись официальными посланиями, результатом чего и стало восстановление коммуникации. Были вновь запущены четыре из пяти линий связи, пятая линия между разведывательными органами двух стран, предположительно, и не прекращала работать.
В первой декаде августа на фоне проведения Южной Кореей совместных военных учений с США КНДР вновь перестала отвечать на звонки со стороны Сеула. До этого звонки были дважды в день. Южнокорейские служащие продолжали попытки дозвониться каждый день, но Северная Корея не выходила на контакт 55 дней.
27 сентября, 07:02Южная Корея выразила надежду на восстановление связи с КНДР