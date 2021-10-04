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Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи
Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи - РИА Новости, 04.10.2021
Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи
Южная Корея и КНДР в понедельник утром восстановили работу по каналам связи, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея и РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T03:42
2021-10-04T03:59
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
ким чен ын
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СЕУЛ, 4 окт - РИА Новости. Южная Корея и КНДР в понедельник утром восстановили работу по каналам связи, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея и южнокорейских военных.Ранее в понедельник в КНДР заявили, что все межкорейские каналы связи будут восстановлены утром 4 октября. До этого лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что каналы связи с Южной Кореей могут быть восстановлены с начала октября.Стороны провели утренний разговор по военным линиям и по линии межкорейского офиса. "Межкорейская линия связи восстановлена, в 9.00 (03.00 мск) прошел открывающий (утренний) звонок", - сообщили в министерстве объединения.Источник агентства среди военных также подтвердил, что КНДР ответила на звонки по западной и восточной военным линиям.Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. Агентство ЦТАК 9 июня 2020 года сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран.В конце июля этого года стороны наконец договорились о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских каналов связи. Стало известно, что с апреля главы государств несколько раз обменялись официальными посланиями, результатом чего и стало восстановление коммуникации. Были вновь запущены четыре из пяти линий связи, пятая линия между разведывательными органами двух стран, предположительно, и не прекращала работать.В первой декаде августа на фоне проведения Южной Кореей совместных военных учений с США КНДР вновь перестала отвечать на звонки со стороны Сеула. До этого звонки были дважды в день. Южнокорейские служащие продолжали попытки дозвониться каждый день, но Северная Корея не выходила на контакт 55 дней.
https://ria.ru/20210730/koreya-1743671775.html
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын
03:42 04.10.2021 (обновлено: 03:59 04.10.2021)
 
Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи

Южная Корея и КНДР восстановили работу по каналам связи

© AP Photo / Pyongyang Press Corps PoolСестра северокорейского лидера Ким Е Чен, во время встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне, Северная Корея
Сестра северокорейского лидера Ким Е Чен, во время встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне, Северная Корея - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
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СЕУЛ, 4 окт - РИА Новости. Южная Корея и КНДР в понедельник утром восстановили работу по каналам связи, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея и южнокорейских военных.

Ранее в понедельник в КНДР заявили, что все межкорейские каналы связи будут восстановлены утром 4 октября. До этого лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что каналы связи с Южной Кореей могут быть восстановлены с начала октября.

Стороны провели утренний разговор по военным линиям и по линии межкорейского офиса. "Межкорейская линия связи восстановлена, в 9.00 (03.00 мск) прошел открывающий (утренний) звонок", - сообщили в министерстве объединения.

Источник агентства среди военных также подтвердил, что КНДР ответила на звонки по западной и восточной военным линиям.

Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. Агентство ЦТАК 9 июня 2020 года сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран.
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В конце июля этого года стороны наконец договорились о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских каналов связи. Стало известно, что с апреля главы государств несколько раз обменялись официальными посланиями, результатом чего и стало восстановление коммуникации. Были вновь запущены четыре из пяти линий связи, пятая линия между разведывательными органами двух стран, предположительно, и не прекращала работать.

В первой декаде августа на фоне проведения Южной Кореей совместных военных учений с США КНДР вновь перестала отвечать на звонки со стороны Сеула. До этого звонки были дважды в день. Южнокорейские служащие продолжали попытки дозвониться каждый день, но Северная Корея не выходила на контакт 55 дней.
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