https://ria.ru/20211004/sputnik-1752962400.html
Мурашко оценил эффективность "Спутника V" среди подростков
Мурашко оценил эффективность "Спутника V" среди подростков - РИА Новости, 04.10.2021
Мурашко оценил эффективность "Спутника V" среди подростков
Эффект от вакцины "Спутник V" среди подростков и взрослых будет сопоставим, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:58
2021-10-04T11:58
2021-10-04T12:16
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вакцина "спутник v"
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ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт - РИА Новости. Эффект от вакцины "Спутник V" среди подростков и взрослых будет сопоставим, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы получили сейчас объемы данных по вакцинным препаратам колоссальные, переходя непосредственно на ту часть детского населения, подростков, мы понимаем, что метаболизм и эффект от этого препарата будет сопоставим",- сказал Мурашко на пленарной сессии форума "Биотехмед".Ранее в Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Вакцинация подростков в случае регистрации вакцины будет исключительно добровольной и проводиться только при наличии согласия родителей или законных представителей, говорил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
https://ria.ru/20211002/mutatsiya-1752826385.html
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11:58 04.10.2021 (обновлено: 12:16 04.10.2021)
Мурашко оценил эффективность "Спутника V" среди подростков
Мурашко: эффект от "Спутника V" среди подростков будет сопоставим со взрослыми