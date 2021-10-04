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Ленобласть – в числе лидеров по поддержке социнициатив
Ленобласть – в числе лидеров по поддержке социнициатив - РИА Новости, 04.10.2021
Ленобласть – в числе лидеров по поддержке социнициатив
Ленинградская область получила высокую оценку работы по всесторонней поддержке социальных инициатив и заняла 11 место среди всех регионов России в этой... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:14
2021-10-04T14:14
2021-10-04T14:14
ленинградская область
общество
ленинградская область
александр дрозденко
россия
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С.–ПEТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Ленинградская область получила высокую оценку работы по всесторонней поддержке социальных инициатив и заняла 11 место среди всех регионов России в этой категории, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Рейтинг субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере за 2020 год представило Минэкономразвития России. Рейтинг составлен совместно с АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. При его формировании оценивалась широта и разнообразие выбора услуг, доступных для жителей региона в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты. Оценивалось развитие и финансовая поддержка некоммерческих организаций социальной направленности, уровень вовлеченности всех возрастных групп в занятия спортом, развитие культуры и туризма.Регион за год смог "шагнуть" с 23 места на 11."Ленинградцы в очередной раз показали: совместная работа плодотворнее самой активной деятельности отдельной организации, отдельного ведомства. В Ленинградской области хорошо развивается институт некоммерческих организаций, мы поддерживаем социальные инициативы, учим бизнес, НКО и госорганы работать вместе и в интересах жителей региона", — сказал губернатор области Александр Дрозденко, комментируя результаты рейтинга.В свою очередь, представитель пресс-службы уточнил, что в стремительном росте региональных показателей сыграли роль такие механизмы соцподдержки, как компенсация за посещение ребенком частного детского сада в районах, где существует дефицит дошкольных учреждений, активная поддержка регионом НКО, которые стремятся помогать жителям Ленинградской области и имеют высокую социальную значимость. "Это и конкурсы грантов, и правовая работа с общественными организациями, которые стремятся получить субсидии для развития", — добавил собеседник агентства.По его словам, развитие бизнеса и малого предпринимательства также сыграли немаловажную роль. В Ленинградской области высокая доля негосударственных организаций, которые имеют именно социальную направленность. Это дает жителям в дополнение к работе госучреждений широкий выбор платных услуг в социальной сфере, а также позволяет механизмам конкурентного рынка регулировать цены, сдерживая их рост. Особенно это актуально для активно развивающихся районов, где потребность населения в социальных услугах очень высока и пока обгоняет темпы создаваемой государством социальной инфраструктуры.
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общество, ленинградская область, александр дрозденко, россия
С.–ПEТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Ленинградская область
получила высокую оценку работы по всесторонней поддержке социальных инициатив и заняла 11 место среди всех регионов России в этой категории, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Рейтинг субъектов Российской Федерации
по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере за 2020 год представило Минэкономразвития России. Рейтинг составлен совместно с АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. При его формировании оценивалась широта и разнообразие выбора услуг, доступных для жителей региона в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты. Оценивалось развитие и финансовая поддержка некоммерческих организаций социальной направленности, уровень вовлеченности всех возрастных групп в занятия спортом, развитие культуры и туризма.
Регион за год смог "шагнуть" с 23 места на 11.
"Ленинградцы в очередной раз показали: совместная работа плодотворнее самой активной деятельности отдельной организации, отдельного ведомства. В Ленинградской области хорошо развивается институт некоммерческих организаций, мы поддерживаем социальные инициативы, учим бизнес, НКО и госорганы работать вместе и в интересах жителей региона", — сказал губернатор области Александр Дрозденко
, комментируя результаты рейтинга.
В свою очередь, представитель пресс-службы уточнил, что в стремительном росте региональных показателей сыграли роль такие механизмы соцподдержки, как компенсация за посещение ребенком частного детского сада в районах, где существует дефицит дошкольных учреждений, активная поддержка регионом НКО, которые стремятся помогать жителям Ленинградской области и имеют высокую социальную значимость. "Это и конкурсы грантов, и правовая работа с общественными организациями, которые стремятся получить субсидии для развития", — добавил собеседник агентства.
По его словам, развитие бизнеса и малого предпринимательства также сыграли немаловажную роль. В Ленинградской области высокая доля негосударственных организаций, которые имеют именно социальную направленность. Это дает жителям в дополнение к работе госучреждений широкий выбор платных услуг в социальной сфере, а также позволяет механизмам конкурентного рынка регулировать цены, сдерживая их рост. Особенно это актуально для активно развивающихся районов, где потребность населения в социальных услугах очень высока и пока обгоняет темпы создаваемой государством социальной инфраструктуры.