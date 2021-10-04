https://ria.ru/20211004/sobaka-1752920424.html

Кинолог назвал пять способов, как защитить собаку

Кинолог назвал пять способов, как защитить собаку - РИА Новости, 04.10.2021

Кинолог назвал пять способов, как защитить собаку

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев во Всемирный день защиты животных рассказал РИА Новости, что должен сделать хозяин, чтобы... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T03:20

2021-10-04T03:20

2021-10-04T03:20

общество

владимир голубев

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев во Всемирный день защиты животных рассказал РИА Новости, что должен сделать хозяин, чтобы защитить своего питомца."Собаководам в этот день хочется еще раз напомнить о бережном и ответственном обращении с питомцами, ведь домашние животные всецело зависят от вас", - сказал он.Во-первых, Голубев попросил собаководов регулярно водить питомцев на профилактические осмотры. "Даже если внешне ваша собака выглядит абсолютно здоровой, нужно показывать её ветеринару раз в год для планового осмотра. Пожилой собаке такой осмотр необходим не реже двух раз в год", - сказал он.Благодаря регулярной профилактике ветеринарный врач сможет выявить потенциальные проблемы и отмечать любые изменения в состоянии здоровья собаки, отметил Голубев.Во-вторых, он напомнил о необходимости вакцинации, что позволяет защитить питомца от ряда заболеваний. Схему прививок следует строго соблюдать, учитывая, что пропуски значительно снижают эффективность вакцин. "Своевременная и регулярная вакцинация - это один из главных кирпичиков сильного иммунитета и крепкого здоровья собаки", - сказал кинолог.В-третьих, он советует регулярно обрабатывать питомца, чтобы исключить заражение опасными заболеваниями через укусы клещей и других насекомых.В-четвёртых, кинолог считает необходимым обязательно обучить собаку командам "Фу!" и "Ко мне!""Фу!" – самая важная команда, которая в некоторых случаях может спасти собаке жизнь. Она поможет предотвратить попытки сорваться с поводка или подобрать что-то опасное во время прогулки, а также прекратить проявление нежелательного поведения. Команда "Ко мне!" пригодится, если вы гуляете в парке без поводка или хотите отвлечь внимание животного от раздражителя. С помощью нее вы сможете контролировать любое перемещение собаки и в случае опасной ситуации подзывать животное к себе", - рассказал Голубев.Выученные команды уберегут хозяина от того, что собака бросится на проезжую часть, сорвавшись с поводка, или съест что-то ядовитое, игнорируя призывы выплюнуть найденное, отметил кинолог.В-пятых, Голубев рекомендует позаботиться о том, чтобы у животного были чип и клеймо, а на ошейнике всегда находилась информация с телефоном и адресом проживания хозяина. "Если вдруг ваша собака потеряется, эти средства идентификации значительно увеличивают шансы найти питомца", - сказал он.

https://ria.ru/20210925/obuchenie-1751734204.html

https://ria.ru/20210918/listya-1750634875.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир голубев