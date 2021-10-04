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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20211004/shtraf-1752971924.html
Суд оштрафовал депутата Мосгордумы Енгалычеву за незаконную акцию
Суд оштрафовал депутата Мосгордумы Енгалычеву за незаконную акцию - РИА Новости, 04.10.2021
Суд оштрафовал депутата Мосгордумы Енгалычеву за незаконную акцию
Тверской суд Москвы назначил штраф в 250 тысяч рублей депутату Мосгордумы от КПРФ Екатерине Енгалычевой, признав ее виновной в нарушении порядка проведения... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:40
2021-10-04T12:40
выборы в государственную думу
общество
москва
владимир путин
госдума рф
кпрф
мосгоризбирком
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил штраф в 250 тысяч рублей депутату Мосгордумы от КПРФ Екатерине Енгалычевой, признав ее виновной в нарушении порядка проведения митинга 25 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о признании Екатерины Енгалычевой виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, и назначении ей наказания в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей", - сказали в суде.Адвокат депутата Калой Ахильгов заявил РИА Новости, что будет обжаловать решение суда.В четверг полиция составила два протокола на Енгалычеву о нарушении порядка проведения митингов. Речь идет, как отмечали в МВД, о несогласованных акциях 20 и 25 сентября. Рассмотрение второго протокола суд отложил на 11 октября.Максимальная санкция по правонарушениям, предусмотренным частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ, — арест до 30 суток.Мэрия Москвы, исходя из действующих в столице противокоронавирусных мер, не согласовала КПРФ проведение митингов, на которых заявлялось о несогласии с результатами дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, но коммунисты все равно провели мероприятия, назвав их встречами с избирателями.Ранее техническая группа, сформированная общественным штабом по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, сообщила, что аудит не подтвердил версии о возможных нарушениях при онлайн-голосовании на выборах 17-19 сентября.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве ранее после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно.Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему ДЭГ на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения. Он добавил, что сомнения в электронном голосовании в Москве возникли, видимо, потому, что кому-то не понравился результат, и предложил совместно с партиями продумать вопросы контроля.
https://ria.ru/20211001/deputat-1752733044.html
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общество, москва, владимир путин, госдума рф, кпрф, мосгоризбирком, россия, дмитрий реут
12:40 04.10.2021
 
Суд оштрафовал депутата Мосгордумы Енгалычеву за незаконную акцию

Суд оштрафовал депутата Мосгордумы Енгалычеву на 250 тысяч рублей за незаконную акцию

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДепутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева перед зданием Тверского районного суда Москвы
Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева перед зданием Тверского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил штраф в 250 тысяч рублей депутату Мосгордумы от КПРФ Екатерине Енгалычевой, признав ее виновной в нарушении порядка проведения митинга 25 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о признании Екатерины Енгалычевой виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, и назначении ей наказания в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей", - сказали в суде.
Адвокат депутата Калой Ахильгов заявил РИА Новости, что будет обжаловать решение суда.
В четверг полиция составила два протокола на Енгалычеву о нарушении порядка проведения митингов. Речь идет, как отмечали в МВД, о несогласованных акциях 20 и 25 сентября. Рассмотрение второго протокола суд отложил на 11 октября.
Максимальная санкция по правонарушениям, предусмотренным частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ, — арест до 30 суток.
Мэрия Москвы, исходя из действующих в столице противокоронавирусных мер, не согласовала КПРФ проведение митингов, на которых заявлялось о несогласии с результатами дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, но коммунисты все равно провели мероприятия, назвав их встречами с избирателями.
Николай Зубрилин - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 18:58
Суд оштрафовал главу фракции КПРФ в Мосгордуме Зубрилина
Ранее техническая группа, сформированная общественным штабом по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, сообщила, что аудит не подтвердил версии о возможных нарушениях при онлайн-голосовании на выборах 17-19 сентября.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве ранее после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно.
Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему ДЭГ на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения. Он добавил, что сомнения в электронном голосовании в Москве возникли, видимо, потому, что кому-то не понравился результат, и предложил совместно с партиями продумать вопросы контроля.
Съезд партии КПРФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 11:30Выборы в Государственную думу
КПРФ подала 31 иск по итогам онлайн-голосования в Москве
 
Выборы в Государственную думуОбществоМоскваВладимир ПутинГосдума РФКПРФМосгоризбиркомРоссияДмитрий Реут
 
 
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