https://ria.ru/20211004/shtraf-1752971924.html

Суд оштрафовал депутата Мосгордумы Енгалычеву за незаконную акцию

Суд оштрафовал депутата Мосгордумы Енгалычеву за незаконную акцию - РИА Новости, 04.10.2021

Суд оштрафовал депутата Мосгордумы Енгалычеву за незаконную акцию

Тверской суд Москвы назначил штраф в 250 тысяч рублей депутату Мосгордумы от КПРФ Екатерине Енгалычевой, признав ее виновной в нарушении порядка проведения... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:40

2021-10-04T12:40

2021-10-04T12:40

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил штраф в 250 тысяч рублей депутату Мосгордумы от КПРФ Екатерине Енгалычевой, признав ее виновной в нарушении порядка проведения митинга 25 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о признании Екатерины Енгалычевой виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, и назначении ей наказания в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей", - сказали в суде.Адвокат депутата Калой Ахильгов заявил РИА Новости, что будет обжаловать решение суда.В четверг полиция составила два протокола на Енгалычеву о нарушении порядка проведения митингов. Речь идет, как отмечали в МВД, о несогласованных акциях 20 и 25 сентября. Рассмотрение второго протокола суд отложил на 11 октября.Максимальная санкция по правонарушениям, предусмотренным частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ, — арест до 30 суток.Мэрия Москвы, исходя из действующих в столице противокоронавирусных мер, не согласовала КПРФ проведение митингов, на которых заявлялось о несогласии с результатами дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, но коммунисты все равно провели мероприятия, назвав их встречами с избирателями.Ранее техническая группа, сформированная общественным штабом по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, сообщила, что аудит не подтвердил версии о возможных нарушениях при онлайн-голосовании на выборах 17-19 сентября.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве ранее после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно.Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему ДЭГ на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения. Он добавил, что сомнения в электронном голосовании в Москве возникли, видимо, потому, что кому-то не понравился результат, и предложил совместно с партиями продумать вопросы контроля.

https://ria.ru/20211001/deputat-1752733044.html

https://ria.ru/20210929/golosovanie-1752274263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, владимир путин, госдума рф, кпрф, мосгоризбирком, россия, дмитрий реут