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В Лаборатории Касперского прокомментировали сбой в работе соцсетей
В Лаборатории Касперского прокомментировали сбой в работе соцсетей - РИА Новости, 04.10.2021
В Лаборатории Касперского прокомментировали сбой в работе соцсетей
Масштабные сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, вероятно, стали следствием неполадок в работе глобальных провайдеров, данных о связи с кибератаками... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T23:15
2021-10-04T23:49
технологии
лаборатория касперского
whatsapp inc.
facebook
испания
сша
telegram (приложение)
сергей голованов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Масштабные сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, вероятно, стали следствием неполадок в работе глобальных провайдеров, данных о связи с кибератаками нет, рассказал РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов."На данный момент у нас нет данных о том, что трудности с доступом ко многим сервисам связаны с кибератаками. Вероятнее всего, это следствие сбоя в работе глобальных провайдеров", - сообщил эксперт.Голованов отметил, что подобные сбои не редкость - к примеру, 25 ноября 2020 года многие сервисы отключились из-за проблем в работе Amazon Web Services.Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах. Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.
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технологии, лаборатория касперского, whatsapp inc., facebook, испания, сша, telegram (приложение), сергей голованов , россия, глобальный сбой в работе соцсетей
23:15 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
 
В Лаборатории Касперского прокомментировали сбой в работе соцсетей

В Лаборатории Касперского нет данных о связи сбоев в работе соцсетей с кибератаками

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник Лаборатории Касперского в офисе
Сотрудник Лаборатории Касперского в офисе - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Масштабные сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, вероятно, стали следствием неполадок в работе глобальных провайдеров, данных о связи с кибератаками нет, рассказал РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"На данный момент у нас нет данных о том, что трудности с доступом ко многим сервисам связаны с кибератаками. Вероятнее всего, это следствие сбоя в работе глобальных провайдеров", - сообщил эксперт.
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Голованов отметил, что подобные сбои не редкость - к примеру, 25 ноября 2020 года многие сервисы отключились из-за проблем в работе Amazon Web Services.
Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.
Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах. Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.
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ТехнологииЛаборатория КасперскогоWhatsApp Inc.FacebookИспанияСШАTelegram (приложение)Сергей ГоловановРоссияГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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