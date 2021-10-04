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В Лаборатории Касперского прокомментировали сбой в работе соцсетей

В Лаборатории Касперского прокомментировали сбой в работе соцсетей - РИА Новости, 04.10.2021

В Лаборатории Касперского прокомментировали сбой в работе соцсетей

Масштабные сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, вероятно, стали следствием неполадок в работе глобальных провайдеров, данных о связи с кибератаками... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T23:15

2021-10-04T23:15

2021-10-04T23:49

технологии

лаборатория касперского

whatsapp inc.

facebook

испания

сша

telegram (приложение)

сергей голованов

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Масштабные сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, вероятно, стали следствием неполадок в работе глобальных провайдеров, данных о связи с кибератаками нет, рассказал РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов."На данный момент у нас нет данных о том, что трудности с доступом ко многим сервисам связаны с кибератаками. Вероятнее всего, это следствие сбоя в работе глобальных провайдеров", - сообщил эксперт.Голованов отметил, что подобные сбои не редкость - к примеру, 25 ноября 2020 года многие сервисы отключились из-за проблем в работе Amazon Web Services.Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах. Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.

https://ria.ru/20211004/gmail-1753086306.html

https://ria.ru/20211004/moshenniki-1753084351.html

испания

сша

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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технологии, лаборатория касперского, whatsapp inc., facebook, испания, сша, telegram (приложение), сергей голованов , россия, глобальный сбой в работе соцсетей