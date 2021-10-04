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В Лаборатории Касперского прокомментировали сбой в работе соцсетей
В Лаборатории Касперского прокомментировали сбой в работе соцсетей - РИА Новости, 04.10.2021
В Лаборатории Касперского прокомментировали сбой в работе соцсетей
Масштабные сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, вероятно, стали следствием неполадок в работе глобальных провайдеров, данных о связи с кибератаками... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T23:15
2021-10-04T23:15
2021-10-04T23:49
технологии
лаборатория касперского
whatsapp inc.
facebook
испания
сша
telegram (приложение)
сергей голованов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Масштабные сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, вероятно, стали следствием неполадок в работе глобальных провайдеров, данных о связи с кибератаками нет, рассказал РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов."На данный момент у нас нет данных о том, что трудности с доступом ко многим сервисам связаны с кибератаками. Вероятнее всего, это следствие сбоя в работе глобальных провайдеров", - сообщил эксперт.Голованов отметил, что подобные сбои не редкость - к примеру, 25 ноября 2020 года многие сервисы отключились из-за проблем в работе Amazon Web Services.Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах. Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.
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технологии, лаборатория касперского, whatsapp inc., facebook, испания, сша, telegram (приложение), сергей голованов , россия, глобальный сбой в работе соцсетей
23:15 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
В Лаборатории Касперского прокомментировали сбой в работе соцсетей
В Лаборатории Касперского нет данных о связи сбоев в работе соцсетей с кибератаками