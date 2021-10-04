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В работе крупнейших соцсетей и онлайн-сервисов произошел глобальный сбой
В работе соцсетей и онлайн-сервисов произошел глобальный сбой - РИА Новости, 04.10.2021
В работе крупнейших соцсетей и онлайн-сервисов произошел глобальный сбой
Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и других сервисов, свидетельствуют данные портала Downdetector. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T20:47
2021-10-04T20:47
2021-10-04T23:49
технологии
whatsapp inc.
telegram (приложение)
viber
одноклассники
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и других сервисов, свидетельствуют данные портала Downdetector.Днем появились данные о проблемах в работе Telegram, позднее стало известно о неполадках с Facebook, Instagram и Whatsapp.Для социальной сети Марка Цукерберга сбой стал самым масштабным с 2008 года — тогда ее работа прервалась на сутки.В последние полтора часа резко возросло число жалоб на работу Google, YouTube, Twitter, Viber и TikTok. Большинство юзеров сталкиваются с проблемами в веб-версиях сервисов, однако у некоторых не получается авторизоваться в мобильных приложениях.Пользователи также сообщают о сбоях во "ВКонтакте": по состоянию на 20:45 мск Downdetector зафиксировал 222 жалобы, 44% пользователей жалуются на проблемы с приложением, 37% претензий связаны со сбоями в работе сайта, еще у 20% возникают сложности с подключением к серверу. При этом в самой соцсети заявили, что не фиксируют сбоев.С трудностями столкнулись также пользователи "Одноклассников". Однако представители компании отметили, что никаких проблем в работе соцсети нет, несмотря на рост активности.Из-за сообщений о неполадках индекс NASDAQ упал более чем на 2,3 процента.
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технологии, whatsapp inc., telegram (приложение), viber, одноклассники, facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
20:47 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
В работе соцсетей и онлайн-сервисов произошел глобальный сбой
В работе соцсетей и онлайн-сервисов произошел глобальный сбой соединения с сервером