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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211004/sanktsii-1752933982.html
В МИД прокомментировали вопрос о снятии санкций с талибов
В МИД прокомментировали вопрос о снятии санкций с талибов - РИА Новости, 04.10.2021
В МИД прокомментировали вопрос о снятии санкций с талибов
РФ пока не намерена ставить в Совбезе ООН вопрос о снятии санкций с талибов, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T09:29
2021-10-04T10:05
захват власти в афганистане талибами
талибан
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
замир кабулов
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. РФ пока не намерена ставить в Совбезе ООН вопрос о снятии санкций с талибов, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."На данном этапе полагаем преждевременной постановку вопроса об инициировании Россией заседания СБ ООН по исключению движения талибов из международных санкционных списков. Мы видим, что на данном этапе реакция международного сообщества на первые шаги движения талибов у власти, в частности, по вопросу формирования временного правительства, мягко говоря, сдержанная. Аналогичные подходы отмечаются в отношении официального признания новых кабульских властей", - сказал Кабулов.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Читайте полный текст интервью с Замиром Кабуловым &gt;&gt;* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210928/pentagon-1752197790.html
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талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, россия
09:29 04.10.2021 (обновлено: 10:05 04.10.2021)
 
В МИД прокомментировали вопрос о снятии санкций с талибов

Спецпредставитель по Афганистану Кабулов ответил на вопрос об снятии санкций с талибов

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. РФ пока не намерена ставить в Совбезе ООН вопрос о снятии санкций с талибов, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"На данном этапе полагаем преждевременной постановку вопроса об инициировании Россией заседания СБ ООН по исключению движения талибов из международных санкционных списков. Мы видим, что на данном этапе реакция международного сообщества на первые шаги движения талибов у власти, в частности, по вопросу формирования временного правительства, мягко говоря, сдержанная. Аналогичные подходы отмечаются в отношении официального признания новых кабульских властей", - сказал Кабулов.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Читайте полный текст интервью с Замиром Кабуловым >>
* Запрещенная в России террористическая организация.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 17:12Захват власти в Афганистане талибами
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Захват власти в Афганистане талибамиТалибанАфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Замир КабуловРоссия
 
 
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