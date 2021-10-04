https://ria.ru/20211004/sanktsii-1752933982.html

В МИД прокомментировали вопрос о снятии санкций с талибов

В МИД прокомментировали вопрос о снятии санкций с талибов - РИА Новости, 04.10.2021

В МИД прокомментировали вопрос о снятии санкций с талибов

РФ пока не намерена ставить в Совбезе ООН вопрос о снятии санкций с талибов, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T09:29

2021-10-04T09:29

2021-10-04T10:05

захват власти в афганистане талибами

талибан

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

замир кабулов

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. РФ пока не намерена ставить в Совбезе ООН вопрос о снятии санкций с талибов, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."На данном этапе полагаем преждевременной постановку вопроса об инициировании Россией заседания СБ ООН по исключению движения талибов из международных санкционных списков. Мы видим, что на данном этапе реакция международного сообщества на первые шаги движения талибов у власти, в частности, по вопросу формирования временного правительства, мягко говоря, сдержанная. Аналогичные подходы отмечаются в отношении официального признания новых кабульских властей", - сказал Кабулов.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Читайте полный текст интервью с Замиром Кабуловым >>* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210928/pentagon-1752197790.html

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, россия