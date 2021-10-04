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Замир Кабулов: масштаб преступлений США в Афганистане предстоит осознать
Замир Кабулов: масштаб преступлений США в Афганистане предстоит осознать - РИА Новости, 04.10.2021
Замир Кабулов: масштаб преступлений США в Афганистане предстоит осознать
Специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов рассказал в интервью РИА Новости о том, кто... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:00
2021-10-04T10:00
интервью
сша
афганистан
замир кабулов
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Специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов рассказал в интервью РИА Новости о том, кто должен нести ответственность за происходившее на афганской территории последние двадцать лет, и как виновные могут сгладить последствия своих действий, а также сообщил, готова ли Москва инициировать отмену санкций ООН против талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), почему, и от чего это будет зависеть в будущем.– Планирует ли Россия поднимать вопрос в рамках СБ ООН о том, что США и страны коалиции должны отчитаться об их двадцатилетней операции в Афганистане? Стоит ли инициировать международное расследование преступлений против человечности в Афганистане, в частности, последнего удара беспилотника США, в ходе которого погибли гражданские лица?– Безусловно, США и их союзники несут ответственность за происходящее в Афганистане за последние два десятилетия. Масштабы совершенных за это время военных преступлений еще предстоит осознать и сделать соответствующие выводы. При этом расцениваем как шаг в правильном направлении признание представителями Пентагона ошибочности нанесения авиаудара в Кабуле 29 августа этого года и принесение официальных извинений родственникам погибших мирных граждан.В обозримом будущем не исключаем возможности инициирования созыва заседания СБ ООН для заслушивания отчета представителей западной коалиции о деятельности на территории Афганистана. За все время ее пребывания там мы не услышали ни одного содержательного и всеобъемлющего доклада об исполнении полученного мандата Совбеза ООН для Международных сил содействия безопасности и миссии "Решительная поддержка".При этом полагаем, у США и их союзников есть хороший шанс сгладить последствия своего присутствия в Афганистане, взяв на себя основную долю расходов по гуманитарному содействию стране и ее постконфликтному восстановлению.– Будет ли Москва инициировать специальное заседание Совбеза по вопросу исключения талибов из списка запрещенных организаций? Стоит ли с этим спешить? Есть ли единство среди постоянных членов СБ ООН по этому вопросу, а также по поводу признания власти талибов?– На данном этапе полагаем преждевременной постановку вопроса об инициировании Россией заседания СБ ООН по исключению Движения талибов из международных санкционных списков. Мы видим, что на данном этапе реакция международного сообщества на первые шаги Движения талибов у власти, в частности по вопросу формирования временного правительства, мягко говоря, сдержанная. Аналогичные подходы отмечаются в отношении официального признания новых кабульских властей.В перспективе не исключаем пересмотра санкционного режима в отношении талибов, однако на данном этапе полагаем целесообразным не спешить с этим. При выработке позиции российской стороны по этому вопросу будем исходить из практической политики талибских властей и воплощения в жизнь их обещаний по формированию инклюзивной структуры власти, отражающей интересы основных этнополитических сил страны, а также эффективному противодействию исходящим с территории Афганистана угрозам, особенно террористической и наркотической.
https://ria.ru/20210930/afganistan-1752460019.html
https://ria.ru/20210930/afganistan-1752588094.html
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интервью, сша, афганистан, замир кабулов
10:00 04.10.2021
 

Замир Кабулов: масштаб преступлений США в Афганистане предстоит осознать

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Специальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов рассказал в интервью РИА Новости о том, кто должен нести ответственность за происходившее на афганской территории последние двадцать лет, и как виновные могут сгладить последствия своих действий, а также сообщил, готова ли Москва инициировать отмену санкций ООН против талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), почему, и от чего это будет зависеть в будущем.
– Планирует ли Россия поднимать вопрос в рамках СБ ООН о том, что США и страны коалиции должны отчитаться об их двадцатилетней операции в Афганистане? Стоит ли инициировать международное расследование преступлений против человечности в Афганистане, в частности, последнего удара беспилотника США, в ходе которого погибли гражданские лица?
– Безусловно, США и их союзники несут ответственность за происходящее в Афганистане за последние два десятилетия. Масштабы совершенных за это время военных преступлений еще предстоит осознать и сделать соответствующие выводы. При этом расцениваем как шаг в правильном направлении признание представителями Пентагона ошибочности нанесения авиаудара в Кабуле 29 августа этого года и принесение официальных извинений родственникам погибших мирных граждан.
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В обозримом будущем не исключаем возможности инициирования созыва заседания СБ ООН для заслушивания отчета представителей западной коалиции о деятельности на территории Афганистана. За все время ее пребывания там мы не услышали ни одного содержательного и всеобъемлющего доклада об исполнении полученного мандата Совбеза ООН для Международных сил содействия безопасности и миссии "Решительная поддержка".
При этом полагаем, у США и их союзников есть хороший шанс сгладить последствия своего присутствия в Афганистане, взяв на себя основную долю расходов по гуманитарному содействию стране и ее постконфликтному восстановлению.
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– Будет ли Москва инициировать специальное заседание Совбеза по вопросу исключения талибов из списка запрещенных организаций? Стоит ли с этим спешить? Есть ли единство среди постоянных членов СБ ООН по этому вопросу, а также по поводу признания власти талибов?
– На данном этапе полагаем преждевременной постановку вопроса об инициировании Россией заседания СБ ООН по исключению Движения талибов из международных санкционных списков. Мы видим, что на данном этапе реакция международного сообщества на первые шаги Движения талибов у власти, в частности по вопросу формирования временного правительства, мягко говоря, сдержанная. Аналогичные подходы отмечаются в отношении официального признания новых кабульских властей.
В перспективе не исключаем пересмотра санкционного режима в отношении талибов, однако на данном этапе полагаем целесообразным не спешить с этим. При выработке позиции российской стороны по этому вопросу будем исходить из практической политики талибских властей и воплощения в жизнь их обещаний по формированию инклюзивной структуры власти, отражающей интересы основных этнополитических сил страны, а также эффективному противодействию исходящим с территории Афганистана угрозам, особенно террористической и наркотической.
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