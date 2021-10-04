https://ria.ru/20211004/sachkov-1752935777.html

Защита основателя Group-IB Сачкова обжаловала его арест

Защита основателя Group-IB Сачкова обжаловала его арест - РИА Новости, 04.10.2021

Защита основателя Group-IB Сачкова обжаловала его арест

Защита основателя компании Group-IB Ильи Сачкова обжаловала его арест в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T09:39

2021-10-04T09:39

2021-10-04T09:41

group-ib

илья сачков

дело основателя group-ib сачкова

происшествия

москва

интерпол

европол

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Защита основателя компании Group-IB Ильи Сачкова обжаловала его арест в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда Москвы."В суд поступила апелляционная жалоба на решение об избрании Сачкову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.Ранее Лефортовский суд арестовал Сачкова на два месяца по делу о госизмене. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности.Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.

https://ria.ru/20210930/sachkov-1752574351.html

https://ria.ru/20210929/sachkov-1752289418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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