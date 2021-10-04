https://ria.ru/20211004/razrabotchik-1752923190.html
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке - РИА Новости, 04.10.2021
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке
Разработчик, использующий язык программирования Golang, может зарабатывать на удаленке до 450 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T05:07
2021-10-04T05:07
2021-10-04T09:20
общество
зарплата
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Разработчик, использующий язык программирования Golang, может зарабатывать на удаленке до 450 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Одна из самых высоких зарплат доступна разработчику Golang — до 450 тысяч рублей в месяц. Среди требований к соискателю: опыт коммерческой разработки не менее пяти лет, навык проектирования систем с нуля, знание Golang и GraphQL, умение разрабатывать архитектуру высоконагруженных отказоустойчивых решений, писать надежный код и проводить его проверку", - говорится в материалах сервиса.По данным авторов исследования, специалист по тендерам может получать до 300 тысяч рублей ежемесячно. От соискателя требуется высшее образование, знание законодательства в области проведения конкурсных торгов, умение работать с тендерной документацией и вести переговоры, а также аналитические способности и самоорганизованность.Среди высокооплачиваемых профессий оказались и более творческие специальности. Например, главному дизайнеру интерьера готовы платить до 150 тысяч рублей ежемесячно. Соискателю необходимо высшее профильное образование, опыт работы в высоком ценовом сегменте от трех лет, портфолио, владение программным обеспечением, а также внимательность к деталям.Наконец, до 100 тысяч рублей может зарабатывать оценщик. Среди требований к соискателю работодатель указал наличие высшего образования и квалификационного аттестата, а также участие в профессиональной саморегулируемой организации. В обязанности такого специалиста входит составление отчетов по оценке движимого и недвижимого имущества и бизнеса.
https://ria.ru/20211004/zarplata-1752915649.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211003/vneshnost-1752668229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, зарплата, россия, навигатор абитуриента, кем стать
05:07 04.10.2021 (обновлено: 09:20 04.10.2021)
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке
Сервис "Работа.ру": разработчик может зарабатывать на удаленке до 450 тысяч рублей в месяц
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Разработчик, использующий язык программирования Golang, может зарабатывать на удаленке до 450 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Одна из самых высоких зарплат доступна разработчику Golang — до 450 тысяч рублей в месяц. Среди требований к соискателю: опыт коммерческой разработки не менее пяти лет, навык проектирования систем с нуля, знание Golang и GraphQL, умение разрабатывать архитектуру высоконагруженных отказоустойчивых решений, писать надежный код и проводить его проверку", - говорится в материалах сервиса.
По данным авторов исследования, специалист по тендерам может получать до 300 тысяч рублей ежемесячно. От соискателя требуется высшее образование, знание законодательства в области проведения конкурсных торгов, умение работать с тендерной документацией и вести переговоры, а также аналитические способности и самоорганизованность.
Среди высокооплачиваемых профессий оказались и более творческие специальности. Например, главному дизайнеру интерьера готовы платить до 150 тысяч рублей ежемесячно. Соискателю необходимо высшее профильное образование, опыт работы в высоком ценовом сегменте от трех лет, портфолио, владение программным обеспечением, а также внимательность к деталям.
Наконец, до 100 тысяч рублей может зарабатывать оценщик. Среди требований к соискателю работодатель указал наличие высшего образования и квалификационного аттестата, а также участие в профессиональной саморегулируемой организации. В обязанности такого специалиста входит составление отчетов по оценке движимого и недвижимого имущества и бизнеса.