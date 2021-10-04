https://ria.ru/20211004/razrabotchik-1752923190.html

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке - РИА Новости, 04.10.2021

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

Разработчик, использующий язык программирования Golang, может зарабатывать на удаленке до 450 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T05:07

2021-10-04T05:07

2021-10-04T09:20

общество

зарплата

россия

навигатор абитуриента

кем стать

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Разработчик, использующий язык программирования Golang, может зарабатывать на удаленке до 450 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Одна из самых высоких зарплат доступна разработчику Golang — до 450 тысяч рублей в месяц. Среди требований к соискателю: опыт коммерческой разработки не менее пяти лет, навык проектирования систем с нуля, знание Golang и GraphQL, умение разрабатывать архитектуру высоконагруженных отказоустойчивых решений, писать надежный код и проводить его проверку", - говорится в материалах сервиса.По данным авторов исследования, специалист по тендерам может получать до 300 тысяч рублей ежемесячно. От соискателя требуется высшее образование, знание законодательства в области проведения конкурсных торгов, умение работать с тендерной документацией и вести переговоры, а также аналитические способности и самоорганизованность.Среди высокооплачиваемых профессий оказались и более творческие специальности. Например, главному дизайнеру интерьера готовы платить до 150 тысяч рублей ежемесячно. Соискателю необходимо высшее профильное образование, опыт работы в высоком ценовом сегменте от трех лет, портфолио, владение программным обеспечением, а также внимательность к деталям.Наконец, до 100 тысяч рублей может зарабатывать оценщик. Среди требований к соискателю работодатель указал наличие высшего образования и квалификационного аттестата, а также участие в профессиональной саморегулируемой организации. В обязанности такого специалиста входит составление отчетов по оценке движимого и недвижимого имущества и бизнеса.

https://ria.ru/20211004/zarplata-1752915649.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211003/vneshnost-1752668229.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, зарплата, россия, навигатор абитуриента, кем стать