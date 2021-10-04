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Власти Башкирии помогли вернуться женщине после рабства в Туркменистане
Власти Башкирии помогли вернуться женщине после рабства в Туркменистане - РИА Новости, 04.10.2021
Власти Башкирии помогли вернуться женщине после рабства в Туркменистане
Власти Башкирии помогли вернуться в Уфу женщине, которая 30 лет была в рабстве в Туркменистане, ей окажут социальную помощь, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T09:42
2021-10-04T13:19
общество
уфа
туркмения
республика башкортостан
россия
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УФА, 4 сен — РИА Новости. Власти Башкирии помогли вернуться в Уфу женщине, которая 30 лет была в рабстве в Туркменистане, ей окажут социальную помощь, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.По данным собеседника, в социальных сетях к главе республики Радию Хабирову обратилась уфимка Рашида Судакова с просьбой помочь вернуться на родину ее сестре Гульбине Гильвановой, которая 30 лет не может выехать из Туркменистана. Выяснилось, что женщину использовали как бесплатную рабочую силу, она забыла русский язык и не имела документов."Глава региона дал поручение оказать необходимую помощь. В вызволении женщины участвовали специалисты управления по вопросам миграции МВД по Башкирии, посольства России в Туркменистане. Билеты Гильвановой купили за счет республики. Ей выделили на первое время деньги, республиканские органы помогут с социальной и трудовой реабилитацией. Помогут оформить российский паспорт", — рассказал собеседник.Он отметил, что в настоящее время Гильванова живет у родных.
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уфа
туркмения
республика башкортостан
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общество, уфа, туркмения, республика башкортостан, россия
09:42 04.10.2021 (обновлено: 13:19 04.10.2021)
 
Власти Башкирии помогли вернуться женщине после рабства в Туркменистане

Власти Башкирии помогли вернуться женщине, которая 30 лет была в рабстве в Туркменистане

© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкУфа
Уфа - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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УФА, 4 сен — РИА Новости. Власти Башкирии помогли вернуться в Уфу женщине, которая 30 лет была в рабстве в Туркменистане, ей окажут социальную помощь, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
По данным собеседника, в социальных сетях к главе республики Радию Хабирову обратилась уфимка Рашида Судакова с просьбой помочь вернуться на родину ее сестре Гульбине Гильвановой, которая 30 лет не может выехать из Туркменистана. Выяснилось, что женщину использовали как бесплатную рабочую силу, она забыла русский язык и не имела документов.
"Глава региона дал поручение оказать необходимую помощь. В вызволении женщины участвовали специалисты управления по вопросам миграции МВД по Башкирии, посольства России в Туркменистане. Билеты Гильвановой купили за счет республики. Ей выделили на первое время деньги, республиканские органы помогут с социальной и трудовой реабилитацией. Помогут оформить российский паспорт", — рассказал собеседник.
Он отметил, что в настоящее время Гильванова живет у родных.
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ОбществоУфаТуркменияРеспублика БашкортостанРоссия
 
 
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