"Снова вытащили пугало". Украину подняли на смех из-за критики "Северного потока — 2"

21:56 04.10.2021 (обновлено: 23:03 04.10.2021)
Британцы высмеяли главу "Нафтогаза" за слова о "Северном потоке — 2"
Читатели Express высмеяли главу "Нафтогаза" Витренко за слова о "Северном потоке — 2"
Ранее он заявил, что российский газ усиливает раскол Европы и представляет для нее "угрозу". Он убежден, что государства ЕС начнут отказываться от единства из-за топливного кризиса, который настиг континент: они, как и Венгрия, будут заключать с Москвой индивидуальные сделки. Все это приведет к тому, что пострадают "ценности и мнимая глобальная репутация Запада", считает Витренко.
"Угрозу эту создала Украина. Та самая страна, которая лишится доходов от газового транзита, идущего через ее территорию, когда будет запущен обходящий ее стороной новый трубопровод", — написал grumpy old.
"Ну вы посмотрите, снова вытащили российское пугало. Говорит Юрий Витренко, руководитель украинского энергетического гиганта "Нафтогаз". <…> Вряд ли это неангажированный конкурент",— заметил Durham Lad.
"Похоже, Украине не нравится "Северный поток", — сыронизировал MountErebus.
"И "Южный" ей тоже не нравится. Она от него ничего не получает", — ответил ему Username Mk2.
"Мне просто интересно, какое из этих утверждений верно? А. Для Джо Байдена Америка прежде всего. Б. Для Макрона Франция прежде всего. В. Для Бориса Джонсона Британия прежде всего. Г. Для Путина Россия прежде всего. Ответив на этот вопрос, спросите себя, хотите ли вы, чтобы ваш лидер на 100% был за свою страну и за своих граждан", — подытожил Mud Guru.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок топлива по магистрали уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в Европу свой СПГ, а также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита сырья.
В Москве неоднократно подчеркивали, что трубопровод выгоден Евросоюзу и построен исключительно в коммерческих целях. В правительстве России призывают не политизировать этот энергетический проект.
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