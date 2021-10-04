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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211004/privivka-1753052785.html
В Совфеде считают необходимым включить прививку от COVID-19 в нацкалендарь
В Совфеде считают необходимым включить прививку от COVID-19 в нацкалендарь - РИА Новости, 04.10.2021
В Совфеде считают необходимым включить прививку от COVID-19 в нацкалендарь
Включить прививку от COVID в национальный календарь следовало уже давно, эта мера позволит сделать ее плановой и бесплатной на постоянной основе на много лет,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T18:03
2021-10-04T18:03
распространение коронавируса
общество
вакцинация
андрей воробьев
совет федерации рф
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Включить прививку от COVID в национальный календарь следовало уже давно, эта мера позволит сделать ее плановой и бесплатной на постоянной основе на много лет, заявил РИА Новости в понедельник сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина включить вакцинацию от COVID в национальный календарь прививок."Это нужно было давно сделать. Включение вакцинации от COVID в национальный календарь прививок позволит сделать иммунизацию плановой, на постоянной и долгосрочной основе, на годы вперед", - отметил сенатор.Он подчеркнул, что вакцинация в этом случае будет бесплатной и доступной в любое время, не только в период пандемии. "Как показывает практика, COVID пришел к нам надолго", - отметил Круглый.Он сравнил вакцинацию от коронавируса с прививками от гриппа, которые уже много лет делаются в России.По словам сенатора, "вакцинация останется добровольной". Вместе с тем, добавил он, звучат предложения о том, что вакцина должна быть обязательной для представителей ряда профессий, в том числе медработников, педагогов."Массовая иммунизация от COVID позволит более активней противодействовать заболеваемости и снизить смертность", - подчеркнул Круглый, напомнив, что сейчас в России опять растет количество заболевших.
https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752999304.html
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общество, вакцинация, андрей воробьев, совет федерации рф, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус в россии, владимир круглый, вакцинация россиян от covid-19
18:03 04.10.2021
 
В Совфеде считают необходимым включить прививку от COVID-19 в нацкалендарь

Сенатор Круглый считает, что прививку от COVID-19 нужно было давно включить в нацкалендарь

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
Медицинский работник в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Включить прививку от COVID в национальный календарь следовало уже давно, эта мера позволит сделать ее плановой и бесплатной на постоянной основе на много лет, заявил РИА Новости в понедельник сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина включить вакцинацию от COVID в национальный календарь прививок.
"Это нужно было давно сделать. Включение вакцинации от COVID в национальный календарь прививок позволит сделать иммунизацию плановой, на постоянной и долгосрочной основе, на годы вперед", - отметил сенатор.
Он подчеркнул, что вакцинация в этом случае будет бесплатной и доступной в любое время, не только в период пандемии. "Как показывает практика, COVID пришел к нам надолго", - отметил Круглый.
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По словам сенатора, "вакцинация останется добровольной". Вместе с тем, добавил он, звучат предложения о том, что вакцина должна быть обязательной для представителей ряда профессий, в том числе медработников, педагогов.
"Массовая иммунизация от COVID позволит более активней противодействовать заболеваемости и снизить смертность", - подчеркнул Круглый, напомнив, что сейчас в России опять растет количество заболевших.
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