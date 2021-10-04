Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/prichina-1753076158.html
Эксперт назвал вероятную причину сбоя сервисов Facebook
Эксперт назвал вероятную причину сбоя сервисов Facebook - РИА Новости, 04.10.2021
Эксперт назвал вероятную причину сбоя сервисов Facebook
Эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров указал возможную причину сбоя сервисов Facebook по всему миру - это неисправность, связанная с... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T21:29
2021-10-04T23:49
в мире
технологии
twitter
сша
италия
франция
марк цукерберг
whatsapp inc.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598450048_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_be4114af8b256003932d212ff6b53d33.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров указал возможную причину сбоя сервисов Facebook по всему миру - это неисправность, связанная с компьютерной распределённой системой для получения информации о доменах DNS (Domain Name System)."Вероятная причина - это неисправность, связанная с DNS (Domain Name System, компьютерная распределённая система для получения информации о доменах). Он используется для того, чтобы вместо некрасивого IP-адреса сайта пользователи вводили адрес текстовой ссылки. Сейчас переход по IP-работает, а по доменному имени - нет", - сказал эксперт РИА Новости.Он напомнил, что любой сбой, безусловно, отражается на рыночной стоимости компании, на оказании услуг клиентам. "Однако в обозримом будущем значимого ущерба для компаний от этого сбоя ожидать не стоит", - полагает он.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.Facebook, WhatsApp и Instagram работают над устранением сбоев, сообщили компании в своем микроблогге в Twitter.
https://ria.ru/20211004/telegram-1752993955.html
https://ria.ru/20211004/poteri-1753075015.html
сша
италия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598450048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e280a24912a6b9d1bb16c69e2607ac73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, технологии, twitter, сша, италия, франция, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
21:29 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
 
Эксперт назвал вероятную причину сбоя сервисов Facebook

Эксперт SafeNet Бедеров объяснил вероятную причину сбоя сервисов Facebook по всему миру

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в телефоне
Приложение социальной сети Facebook в телефоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров указал возможную причину сбоя сервисов Facebook по всему миру - это неисправность, связанная с компьютерной распределённой системой для получения информации о доменах DNS (Domain Name System).
"Вероятная причина - это неисправность, связанная с DNS (Domain Name System, компьютерная распределённая система для получения информации о доменах). Он используется для того, чтобы вместо некрасивого IP-адреса сайта пользователи вводили адрес текстовой ссылки. Сейчас переход по IP-работает, а по доменному имени - нет", - сказал эксперт РИА Новости.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 14:02
В Telegram произошел масштабный сбой
Он напомнил, что любой сбой, безусловно, отражается на рыночной стоимости компании, на оказании услуг клиентам. "Однако в обозримом будущем значимого ущерба для компаний от этого сбоя ожидать не стоит", - полагает он.
По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
Facebook, WhatsApp и Instagram работают над устранением сбоев, сообщили компании в своем микроблогге в Twitter.
Перевернутый символ Like на экране - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 21:13
Эксперты оценили потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
 
В миреТехнологииTwitterСШАИталияФранцияМарк ЦукербергWhatsApp Inc.FacebookГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Facebook назвала причину глобального сбоя
05:21В Кирове при пожаре в инфекционной больнице погибли два человека
05:17Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
02:47Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
02:29Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
Лента новостейМолния