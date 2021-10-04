21:29 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
Эксперт назвал вероятную причину сбоя сервисов Facebook
Эксперт SafeNet Бедеров объяснил вероятную причину сбоя сервисов Facebook по всему миру
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров указал возможную причину сбоя сервисов Facebook по всему миру - это неисправность, связанная с компьютерной распределённой системой для получения информации о доменах DNS (Domain Name System).
"Вероятная причина - это неисправность, связанная с DNS (Domain Name System, компьютерная распределённая система для получения информации о доменах). Он используется для того, чтобы вместо некрасивого IP-адреса сайта пользователи вводили адрес текстовой ссылки. Сейчас переход по IP-работает, а по доменному имени - нет", - сказал эксперт РИА Новости.
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Он напомнил, что любой сбой, безусловно, отражается на рыночной стоимости компании, на оказании услуг клиентам. "Однако в обозримом будущем значимого ущерба для компаний от этого сбоя ожидать не стоит", - полагает он.
По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
Facebook, WhatsApp и Instagram работают над устранением сбоев, сообщили компании в своем микроблогге в Twitter.