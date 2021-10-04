https://ria.ru/20211004/prichina-1753076158.html

Эксперт назвал вероятную причину сбоя сервисов Facebook

Эксперт назвал вероятную причину сбоя сервисов Facebook - РИА Новости, 04.10.2021

Эксперт назвал вероятную причину сбоя сервисов Facebook

Эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров указал возможную причину сбоя сервисов Facebook по всему миру - это неисправность, связанная с... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T21:29

2021-10-04T21:29

2021-10-04T23:49

в мире

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марк цукерберг

whatsapp inc.

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров указал возможную причину сбоя сервисов Facebook по всему миру - это неисправность, связанная с компьютерной распределённой системой для получения информации о доменах DNS (Domain Name System)."Вероятная причина - это неисправность, связанная с DNS (Domain Name System, компьютерная распределённая система для получения информации о доменах). Он используется для того, чтобы вместо некрасивого IP-адреса сайта пользователи вводили адрес текстовой ссылки. Сейчас переход по IP-работает, а по доменному имени - нет", - сказал эксперт РИА Новости.Он напомнил, что любой сбой, безусловно, отражается на рыночной стоимости компании, на оказании услуг клиентам. "Однако в обозримом будущем значимого ущерба для компаний от этого сбоя ожидать не стоит", - полагает он.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.Facebook, WhatsApp и Instagram работают над устранением сбоев, сообщили компании в своем микроблогге в Twitter.

https://ria.ru/20211004/telegram-1752993955.html

https://ria.ru/20211004/poteri-1753075015.html

сша

италия

франция

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, twitter, сша, италия, франция, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей