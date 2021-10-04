https://ria.ru/20211004/pravitelstvo-1752921015.html

Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии ушло в отставку - РИА Новости, 04.10.2021

Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T03:32

2021-10-04T03:32

2021-10-04T03:46

в мире

справки

япония

парламент японии

фумио кисида

нобуо киси

есихидэ суга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576425988_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_ea1f38f4265988a123b484cf3fcb1b17.jpg

ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.В начале сентября Суга, ставший премьером в сентябре 2020 года, объявил об отказе выдвигать свою кандидатуру на пост лидера партии, что фактически означало его отставку с поста главы кабмина. На партийных выборах в прошлую среду победил Фумио Кисида, занимавший пост министра иностранных дел в 2012-2017 годах в правительстве Синдзо Абэ.В понедельник обе палаты парламента Японии проведут голосование по кандидатуре премьер-министра, который потом назначит министров своего кабинета. Глава правительства выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Как правило, это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в парламенте. Сейчас такой партией является Либерально-демократическая, то есть 100-м премьер-министром Японии станет Фумио Кисида.Политик намерен официально сформировать кабинет в течение понедельника. Подбор кандидатов на министерские посты был закончен за выходные. Генеральным секретарем правительства станет Хирокадзу Мацуно. Из прежнего состава правительства в новый кабинет перейдут три человека: сохранят посты министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси, а Коити Хагиуда, возглавлявший министерство науки и образования, станет министром экономики, торговли и промышленности.

https://ria.ru/20210929/yaponiya-1752331209.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, справки, япония, парламент японии, фумио кисида, нобуо киси, есихидэ суга