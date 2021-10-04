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Правительство Японии ушло в отставку
Правительство Японии ушло в отставку - РИА Новости, 04.10.2021
Правительство Японии ушло в отставку
Правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T03:32
2021-10-04T03:46
в мире
справки
япония
парламент японии
фумио кисида
нобуо киси
есихидэ суга
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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.В начале сентября Суга, ставший премьером в сентябре 2020 года, объявил об отказе выдвигать свою кандидатуру на пост лидера партии, что фактически означало его отставку с поста главы кабмина. На партийных выборах в прошлую среду победил Фумио Кисида, занимавший пост министра иностранных дел в 2012-2017 годах в правительстве Синдзо Абэ.В понедельник обе палаты парламента Японии проведут голосование по кандидатуре премьер-министра, который потом назначит министров своего кабинета. Глава правительства выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Как правило, это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в парламенте. Сейчас такой партией является Либерально-демократическая, то есть 100-м премьер-министром Японии станет Фумио Кисида.Политик намерен официально сформировать кабинет в течение понедельника. Подбор кандидатов на министерские посты был закончен за выходные. Генеральным секретарем правительства станет Хирокадзу Мацуно. Из прежнего состава правительства в новый кабинет перейдут три человека: сохранят посты министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси, а Коити Хагиуда, возглавлявший министерство науки и образования, станет министром экономики, торговли и промышленности.
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в мире, справки, япония, парламент японии, фумио кисида, нобуо киси, есихидэ суга
03:32 04.10.2021 (обновлено: 03:46 04.10.2021)
 
Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии во главе с премьером Сугой в полном составе ушло в отставку

© AP Photo / Shizuo KambayashiГенеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.
В начале сентября Суга, ставший премьером в сентябре 2020 года, объявил об отказе выдвигать свою кандидатуру на пост лидера партии, что фактически означало его отставку с поста главы кабмина. На партийных выборах в прошлую среду победил Фумио Кисида, занимавший пост министра иностранных дел в 2012-2017 годах в правительстве Синдзо Абэ.
В понедельник обе палаты парламента Японии проведут голосование по кандидатуре премьер-министра, который потом назначит министров своего кабинета. Глава правительства выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Как правило, это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в парламенте. Сейчас такой партией является Либерально-демократическая, то есть 100-м премьер-министром Японии станет Фумио Кисида.
Политик намерен официально сформировать кабинет в течение понедельника. Подбор кандидатов на министерские посты был закончен за выходные. Генеральным секретарем правительства станет Хирокадзу Мацуно.
Из прежнего состава правительства в новый кабинет перейдут три человека: сохранят посты министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси, а Коити Хагиуда, возглавлявший министерство науки и образования, станет министром экономики, торговли и промышленности.
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В миреСправкиЯпонияПарламент ЯпонииФумио КисидаНобуо КисиЕсихидэ Суга
 
 
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