03:32 04.10.2021 (обновлено: 03:46 04.10.2021)
Правительство Японии ушло в отставку
Правительство Японии во главе с премьером Сугой в полном составе ушло в отставку
© AP Photo / Shizuo KambayashiГенеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.
В начале сентября Суга, ставший премьером в сентябре 2020 года, объявил об отказе выдвигать свою кандидатуру на пост лидера партии, что фактически означало его отставку с поста главы кабмина. На партийных выборах в прошлую среду победил Фумио Кисида, занимавший пост министра иностранных дел в 2012-2017 годах в правительстве Синдзо Абэ.
В понедельник обе палаты парламента Японии проведут голосование по кандидатуре премьер-министра, который потом назначит министров своего кабинета. Глава правительства выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Как правило, это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в парламенте. Сейчас такой партией является Либерально-демократическая, то есть 100-м премьер-министром Японии станет Фумио Кисида.
Политик намерен официально сформировать кабинет в течение понедельника. Подбор кандидатов на министерские посты был закончен за выходные. Генеральным секретарем правительства станет Хирокадзу Мацуно.
Из прежнего состава правительства в новый кабинет перейдут три человека: сохранят посты министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси, а Коити Хагиуда, возглавлявший министерство науки и образования, станет министром экономики, торговли и промышленности.