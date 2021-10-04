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Эксперты оценили потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Эксперты оценили потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp - РИА Новости, 04.10.2021
Эксперты оценили потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp оцениваются в 160 миллионов долларов, подсчитали эксперты проекта по мониторингу интернета и... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T21:13
2021-10-04T23:49
в мире
технологии
twitter
whatsapp inc.
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp оцениваются в 160 миллионов долларов, подсчитали эксперты проекта по мониторингу интернета и кибербезопасности NetBlocks.Как говорится в сообщении проекта в Twitter, с учетом того, что Facebook, Instagram и WhatsApp не работают больше часа, потери для мировой экономики приблизительно оцениваются в 160 миллионов долларов. Проект сообщает, что указанные соцсети и мессенджер "не работают в нескольких странах, инцидент не связан со сбоями в интернете на уровне страны или фильтрацией".Ранее пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.
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в мире, технологии, twitter, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
21:13 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
 
Эксперты оценили потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Эксперты NetBlocks оценили потери для экономики от сбоев Facebook, Instagram и WhatsApp

© Fotolia / kreizihorseПеревернутый символ "Like" на экране
Перевернутый символ Like на экране - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Fotolia / kreizihorse
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp оцениваются в 160 миллионов долларов, подсчитали эксперты проекта по мониторингу интернета и кибербезопасности NetBlocks.
Как говорится в сообщении проекта в Twitter, с учетом того, что Facebook, Instagram и WhatsApp не работают больше часа, потери для мировой экономики приблизительно оцениваются в 160 миллионов долларов. Проект сообщает, что указанные соцсети и мессенджер "не работают в нескольких странах, инцидент не связан со сбоями в интернете на уровне страны или фильтрацией".
Ранее пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 20:47
В работе соцсетей и онлайн-сервисов произошел глобальный сбой
 
В миреТехнологииTwitterWhatsApp Inc.FacebookГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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