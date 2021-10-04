https://ria.ru/20211004/poteri-1753075015.html

Эксперты оценили потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Эксперты оценили потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp - РИА Новости, 04.10.2021

Эксперты оценили потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp оцениваются в 160 миллионов долларов, подсчитали эксперты проекта по мониторингу интернета и... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T21:13

2021-10-04T21:13

2021-10-04T23:49

в мире

технологии

twitter

whatsapp inc.

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/125464/04/1254640483_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_03a67cb68e7d15d8a6aebd08d99c762e.jpg

ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp оцениваются в 160 миллионов долларов, подсчитали эксперты проекта по мониторингу интернета и кибербезопасности NetBlocks.Как говорится в сообщении проекта в Twitter, с учетом того, что Facebook, Instagram и WhatsApp не работают больше часа, потери для мировой экономики приблизительно оцениваются в 160 миллионов долларов. Проект сообщает, что указанные соцсети и мессенджер "не работают в нескольких странах, инцидент не связан со сбоями в интернете на уровне страны или фильтрацией".Ранее пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

https://ria.ru/20211004/sboy-1753073039.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, twitter, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей