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Пресс-секретарь Пашиняна подтвердила его планы встретиться с Путиным
Пресс-секретарь Пашиняна подтвердила его планы встретиться с Путиным - РИА Новости, 04.10.2021
Пресс-секретарь Пашиняна подтвердила его планы встретиться с Путиным
Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян подтвердила РИА Новости планы проведения его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:50
2021-10-04T17:50
2021-10-04T17:50
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ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян подтвердила РИА Новости планы проведения его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что встреча Путина и Пашиняна готовится, она будет личной. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что встреча Путина и Пашиняна состоится в ближайшее время."В ближайшее время предусмотрена встреча (лидеров двух стран - ред). По срокам сообщим в ближайшее время", - сказала Геворгян.
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в мире, армения, владимир путин, никол пашинян, россия
Пресс-секретарь Пашиняна подтвердила его планы встретиться с Путиным
Пресс-секретарь Пашиняна Геворгян: в ближайшее время предусмотрена встреча с Путиным