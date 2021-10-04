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Пресс-секретарь Пашиняна подтвердила его планы встретиться с Путиным
Пресс-секретарь Пашиняна подтвердила его планы встретиться с Путиным - РИА Новости, 04.10.2021
Пресс-секретарь Пашиняна подтвердила его планы встретиться с Путиным
Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян подтвердила РИА Новости планы проведения его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:50
2021-10-04T17:50
в мире
армения
владимир путин
никол пашинян
россия
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ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян подтвердила РИА Новости планы проведения его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что встреча Путина и Пашиняна готовится, она будет личной. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что встреча Путина и Пашиняна состоится в ближайшее время."В ближайшее время предусмотрена встреча (лидеров двух стран - ред). По срокам сообщим в ближайшее время", - сказала Геворгян.
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в мире, армения, владимир путин, никол пашинян, россия
17:50 04.10.2021
 
Пресс-секретарь Пашиняна подтвердила его планы встретиться с Путиным

Пресс-секретарь Пашиняна Геворгян: в ближайшее время предусмотрена встреча с Путиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
 Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян подтвердила РИА Новости планы проведения его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что встреча Путина и Пашиняна готовится, она будет личной. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что встреча Путина и Пашиняна состоится в ближайшее время.
"В ближайшее время предусмотрена встреча (лидеров двух стран - ред). По срокам сообщим в ближайшее время", - сказала Геворгян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 09:54
Пашинян назвал союз с Россией опорой безопасности Армении
 
В миреАрменияВладимир ПутинНикол ПашинянРоссия
 
 
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