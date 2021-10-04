https://ria.ru/20211004/pashinyan-1753048864.html

Пресс-секретарь Пашиняна подтвердила его планы встретиться с Путиным

Пресс-секретарь Пашиняна подтвердила его планы встретиться с Путиным - РИА Новости, 04.10.2021

Пресс-секретарь Пашиняна подтвердила его планы встретиться с Путиным

Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян подтвердила РИА Новости планы проведения его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T17:50

2021-10-04T17:50

2021-10-04T17:50

в мире

армения

владимир путин

никол пашинян

россия

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ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян подтвердила РИА Новости планы проведения его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что встреча Путина и Пашиняна готовится, она будет личной. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что встреча Путина и Пашиняна состоится в ближайшее время."В ближайшее время предусмотрена встреча (лидеров двух стран - ред). По срокам сообщим в ближайшее время", - сказала Геворгян.

https://ria.ru/20210824/soyuz-1746974509.html

армения

россия

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в мире, армения, владимир путин, никол пашинян, россия