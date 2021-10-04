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В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Пашиняна
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Пашиняна - РИА Новости, 04.10.2021
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Пашиняна
Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовится, она будет личной, о сроках Кремль сообщит, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:59
2021-10-04T16:59
2021-10-04T17:04
владимир путин
никол пашинян
политика
армения
дмитрий песков
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовится, она будет личной, о сроках Кремль сообщит, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что встреча Путина и Пашиняна состоится в ближайшее время."Встреча личная готовится. О сроках сообщим", - сказал Песков.
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владимир путин, никол пашинян, политика, армения, дмитрий песков, валентина матвиенко, россия
16:59 04.10.2021 (обновлено: 17:04 04.10.2021)
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Пашиняна
Песков: встреча Путина и Пашиняна будет личной, о сроках сообщим дополнительно