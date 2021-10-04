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Пашинян заявил, что ограничений по его потенциальной встречи с Алиевым нет
Пашинян заявил, что ограничений по его потенциальной встречи с Алиевым нет - РИА Новости, 04.10.2021
Пашинян заявил, что ограничений по его потенциальной встречи с Алиевым нет
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в целом ограничений по времени и месту его потенциальной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:43
2021-10-04T11:43
в мире
вильнюс
москва
нагорно-карабахская республика
ильхам алиев
обсе
никол пашинян
ингрида шимоните
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ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в целом ограничений по времени и месту его потенциальной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым нет.Ранее Пашинян подтвердил, что готов встретиться с Алиевым и взять с собой на встречу карты минных полей в Нагорном Карабахе, ожидая в ответ освобождения удерживаемых в Азербайджане граждан Армении, которых в Ереване считают пленными."Ограничений по срокам и месту проведения встречи нет, так как у сопредседателей Минской группы ОБСЕ (по карабахскому урегулированию – ред.) есть практика организации подобных встреч. Единственное логичное ограничение – встреча должна пройти на территории третьей страны", - сказал Пашинян в понедельник в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Ингридой Шимоните. Видеокадры размещены на сайте госагентства "Арменпресс".Он отметил, что и ранее заявлял о готовности встретиться с руководителем Азербайджана, приветствовал заявления сопредседателей, в которых говорится о необходимости мирного и всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта на принципах, предложенных посредниками.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210927/otnosheniya-1751930567.html
https://ria.ru/20210925/vstrecha-1751739062.html
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в мире, вильнюс, москва, нагорно-карабахская республика, ильхам алиев, обсе, никол пашинян, ингрида шимоните
11:43 04.10.2021
 
Пашинян заявил, что ограничений по его потенциальной встречи с Алиевым нет

Премьер Пашинян заявил, что ограничений по месту его потенциальной встречи с Алиевым нет

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в целом ограничений по времени и месту его потенциальной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым нет.
Ранее Пашинян подтвердил, что готов встретиться с Алиевым и взять с собой на встречу карты минных полей в Нагорном Карабахе, ожидая в ответ освобождения удерживаемых в Азербайджане граждан Армении, которых в Ереване считают пленными.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 07:43
Азербайджан выразил готовность к нормализации отношений с Арменией
"Ограничений по срокам и месту проведения встречи нет, так как у сопредседателей Минской группы ОБСЕ (по карабахскому урегулированию – ред.) есть практика организации подобных встреч. Единственное логичное ограничение – встреча должна пройти на территории третьей страны", - сказал Пашинян в понедельник в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Ингридой Шимоните. Видеокадры размещены на сайте госагентства "Арменпресс".
Он отметил, что и ранее заявлял о готовности встретиться с руководителем Азербайджана, приветствовал заявления сопредседателей, в которых говорится о необходимости мирного и всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта на принципах, предложенных посредниками.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 07:48
Главы МИД Армении и Азербайджана встретились впервые с ноября 2020 года
 
В миреВильнюсМоскваНагорно-Карабахская РеспубликаИльхам АлиевОБСЕНикол ПашинянИнгрида Шимоните
 
 
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