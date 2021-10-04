https://ria.ru/20211004/pashinyan-1752958867.html

Пашинян заявил, что ограничений по его потенциальной встречи с Алиевым нет

Пашинян заявил, что ограничений по его потенциальной встречи с Алиевым нет - РИА Новости, 04.10.2021

Пашинян заявил, что ограничений по его потенциальной встречи с Алиевым нет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в целом ограничений по времени и месту его потенциальной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:43

2021-10-04T11:43

2021-10-04T11:43

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ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в целом ограничений по времени и месту его потенциальной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым нет.Ранее Пашинян подтвердил, что готов встретиться с Алиевым и взять с собой на встречу карты минных полей в Нагорном Карабахе, ожидая в ответ освобождения удерживаемых в Азербайджане граждан Армении, которых в Ереване считают пленными."Ограничений по срокам и месту проведения встречи нет, так как у сопредседателей Минской группы ОБСЕ (по карабахскому урегулированию – ред.) есть практика организации подобных встреч. Единственное логичное ограничение – встреча должна пройти на территории третьей страны", - сказал Пашинян в понедельник в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Ингридой Шимоните. Видеокадры размещены на сайте госагентства "Арменпресс".Он отметил, что и ранее заявлял о готовности встретиться с руководителем Азербайджана, приветствовал заявления сопредседателей, в которых говорится о необходимости мирного и всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта на принципах, предложенных посредниками.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210927/otnosheniya-1751930567.html

https://ria.ru/20210925/vstrecha-1751739062.html

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в мире, вильнюс, москва, нагорно-карабахская республика, ильхам алиев, обсе, никол пашинян, ингрида шимоните