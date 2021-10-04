Пашинян заявил, что ограничений по его потенциальной встречи с Алиевым нет
Премьер Пашинян заявил, что ограничений по месту его потенциальной встречи с Алиевым нет
ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в целом ограничений по времени и месту его потенциальной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым нет.
Ранее Пашинян подтвердил, что готов встретиться с Алиевым и взять с собой на встречу карты минных полей в Нагорном Карабахе, ожидая в ответ освобождения удерживаемых в Азербайджане граждан Армении, которых в Ереване считают пленными.
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"Ограничений по срокам и месту проведения встречи нет, так как у сопредседателей Минской группы ОБСЕ (по карабахскому урегулированию – ред.) есть практика организации подобных встреч. Единственное логичное ограничение – встреча должна пройти на территории третьей страны", - сказал Пашинян в понедельник в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Ингридой Шимоните. Видеокадры размещены на сайте госагентства "Арменпресс".
Он отметил, что и ранее заявлял о готовности встретиться с руководителем Азербайджана, приветствовал заявления сопредседателей, в которых говорится о необходимости мирного и всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта на принципах, предложенных посредниками.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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