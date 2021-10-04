https://ria.ru/20211004/ofshor-1753064686.html

Спонсор предвыборной кампании Джонсона стал фигурантом "досье Пандоры"

Спонсор предвыборной кампании Джонсона стал фигурантом "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021

Спонсор предвыборной кампании Джонсона стал фигурантом "досье Пандоры"

Британский юрист и филантроп Мохаммед Амерси, который в 2018 году выделил 525 тысяч фунтов на предвыборную компанию Консервативной партии Великобритании и... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T19:15

2021-10-04T19:15

2021-10-04T19:15

в мире

сша

узбекистан

швеция

ислам каримов

гульнара каримова

борис джонсон

"досье пандоры"

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ЛОНДОН, 4 окт – РИА Новости. Британский юрист и филантроп Мохаммед Амерси, который в 2018 году выделил 525 тысяч фунтов на предвыборную компанию Консервативной партии Великобритании и премьера Бориса Джонсона, оказался связан с офшорной компанией дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнуры Каримовой, утверждают авторы "досье Пандоры".Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран.Мохаммед Амерси – 61-летний корпоративный юрист, который с 2007 по 2013 годы работал консультантом шведской телекоммуникационной компании Teila, в 2018 году выделил на предвыборную компанию тори 525 тысяч фунтов, в том числе 10 тысяч фунтов на кампанию Джонсона. Чтобы быть индивидуальным спонсором партии в Великобритании, надо только быть внесенным в реестр избирателей. После проверки этой информации партия может принимать от спонсора столько денег, сколько захочет.Как утверждает британский госдуарственный канал Би-би-си, который также является участником расследования, полученные документы свидетельствуют о том, что Амерси был вовлечен в ряд сделок компании Teila, которая позднее была оштрафована властями США на 965 миллионов долларов за нарушение антикоррупционного законодательства. Этот скандал стал крупнейшим в современной истории Швеции. В 2007 году Teila продала акции своей дочерней компании в Узбекистане и через три года согласились приобрести практически все акции назад за 220 миллионов долларов – власти США в уголовном расследовании называли это взяткой за то, чтобы иметь возможность продолжать бизнес в Узбекистане.Утверждается, что в 2010 году именно Амерси перевел секретной оффшорной компании 220 миллионов долларов, это компания принадлежала дочери тогдашнего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой.Также в расследовании говорится, что компания Telia на тот момент пыталась получить разрешение на ведение бизнеса в Узбекистане, а Каримова оказывала влияние на узбекский регулятор. Авторы "досье Пандоры" утверждают, что среди полученных внутренних документов компании Teila инвойс премии Амерси за выполнение "проекта Узбекистан" в 500 тысяч долларов.Юристы Амерси категорически опровергли все обвинения. "Все обвинения в том, что наш клиент действовал как посредник для получения выгоды от регулятора и заключения телекоммуникационной сделки ложны", - заявили юристы.Консервативная партия Британии в свою очередь заявила, что привлечение финансов – легитимная часть демократического процесса и все средства, получаемые партией, декларируются в соответствии с законом.

https://ria.ru/20211004/avstraliya-1753030598.html

https://ria.ru/20211004/indiya-1753027689.html

https://ria.ru/20211004/finlyandiya-1753015857.html

сша

узбекистан

швеция

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в мире, сша, узбекистан, швеция, ислам каримов, гульнара каримова, борис джонсон, "досье пандоры"