https://ria.ru/20211004/navalnyy-1753082287.html

Российский дипломат в ООН ответил на упреки по ситуации с Навальным

Российский дипломат в ООН ответил на упреки по ситуации с Навальным - РИА Новости, 04.10.2021

Российский дипломат в ООН ответил на упреки по ситуации с Навальным

Представитель российской делегации в Первом комитете ГА ООН Денис Лозинский назвал циничными упреки ряда скандинавских стран, прозвучавшие в адрес России в... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T22:38

2021-10-04T22:38

2021-10-04T22:38

в мире

оон

норвегия

финляндия

национальная медицинская палата

алексей навальный

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746203699_0:145:2938:1798_1920x0_80_0_0_3329d6a4f028267a5a159ff9b42f6a49.jpg

ООН, 4 окт – РИА Новости. Представитель российской делегации в Первом комитете ГА ООН Денис Лозинский назвал циничными упреки ряда скандинавских стран, прозвучавшие в адрес России в контексте ситуации вокруг Алексея Навального, отметив, что европейские страны сами отказываются от сотрудничества в расследовании.В понедельник прошло заседании Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности. Выступавшая перед Лозинским зампостпреда Дании при ООН Мари-Луиз Кох Вегтер от лица Дании, Норвегии, Исландии, Финляндии и Швеции заявила, что скандинавские страны "абсолютно осуждают последний случай применения химического оружия – попытку убийства Алексея Навального, который был отравлен в России". По ее словам, группа стран призывает Россию срочно провести прозрачное расследование и привлечь к ответу виновных."Категорически отвергаем беспочвенные обвинения в адрес нашей страны в связи с ситуацией вокруг Навального. Многочисленные официальные обращения генеральной прокуратуры России об оказании международной правовой помощи в рамках соответствующей европейской конвенции 1959 года в адрес в том числе и Швеции не получили вразумительных ответов", - сказал Лозинский.Более того, по его словам, проигнорировано предложение российской Национальной медицинской палаты, а также парламентариев совместно разобраться в произошедшем."Не дождались мы помощи от техсекретариата ОЗХО", - отметил дипломат.Он напомнил, что именно Россия в ситуации с Навальным проявила максимальную транспарентность. "После выдачи разрешения на его отправку в Германию наши врачи передали немецким коллегам все данные о состоянии здоровья пациента и были готовы продолжить совместную работу в интересах его скорейшего выздоровления. В ответ мы получили категорический отказ правительства ФРГ и правительства Швеции от любого сотрудничества с нами в установлении истины в отношении произошедшего с Навальным", - сказал дипломат."В свете приведенных фактов звучащие в наш адрес беспочвенные упреки от тех, кто упорно скрывает правду, циничны сверх меры", - подчеркнул Лозинский.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что он был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.

https://ria.ru/20210827/lavrov-1747530244.html

https://ria.ru/20210823/navalnyy-1746818091.html

https://ria.ru/20210821/sanktsii-1746684045.html

норвегия

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, норвегия, финляндия, национальная медицинская палата, алексей навальный, россия