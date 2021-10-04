https://ria.ru/20211004/myshi-1752924627.html
У летучих мышей в России обнаружили коронавирусы
У летучих мышей в России обнаружили коронавирусы - РИА Новости, 04.10.2021
У летучих мышей в России обнаружили коронавирусы
Ученые выявили у летучих мышей в России коронавирусы, но SARS-CoV-2 среди них не было, заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T06:37
2021-10-04T06:37
2021-10-04T15:13
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ученые выявили у летучих мышей в России коронавирусы, но SARS-CoV-2 среди них не было, заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.Коронавирусы у летучих мышей встречаются во всех регионах, где они водятся, но пока в России они мало исследованы, уточнила Сперанская.Согласно итоговому докладу ВОЗ о расследовании источника коронавируса SARS-CoV, он, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное: похожие патогены обнаружили и у панголинов, что говорит о межвидовой передаче. Однако глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию версии о лабораторной утечке, так как специалисты не нашли источника вируса.
https://ria.ru/20211002/mutatsiya-1752826385.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
06:37 04.10.2021 (обновлено: 15:13 04.10.2021)
У летучих мышей в России обнаружили коронавирусы
Эксперт Роспотребнадзора заявила, что у летучих мышей в России выявили коронавирусы