https://ria.ru/20211004/myshi-1752924627.html

У летучих мышей в России обнаружили коронавирусы

У летучих мышей в России обнаружили коронавирусы - РИА Новости, 04.10.2021

У летучих мышей в России обнаружили коронавирусы

Ученые выявили у летучих мышей в России коронавирусы, но SARS-CoV-2 среди них не было, заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T06:37

2021-10-04T06:37

2021-10-04T15:13

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ученые выявили у летучих мышей в России коронавирусы, но SARS-CoV-2 среди них не было, заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.Коронавирусы у летучих мышей встречаются во всех регионах, где они водятся, но пока в России они мало исследованы, уточнила Сперанская.Согласно итоговому докладу ВОЗ о расследовании источника коронавируса SARS-CoV, он, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное: похожие патогены обнаружили и у панголинов, что говорит о межвидовой передаче. Однако глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию версии о лабораторной утечке, так как специалисты не нашли источника вируса.

https://ria.ru/20211002/mutatsiya-1752826385.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия