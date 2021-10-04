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У летучих мышей в России обнаружили коронавирусы
У летучих мышей в России обнаружили коронавирусы - РИА Новости, 04.10.2021
У летучих мышей в России обнаружили коронавирусы
Ученые выявили у летучих мышей в России коронавирусы, но SARS-CoV-2 среди них не было, заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T06:37
2021-10-04T15:13
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ученые выявили у летучих мышей в России коронавирусы, но SARS-CoV-2 среди них не было, заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.Коронавирусы у летучих мышей встречаются во всех регионах, где они водятся, но пока в России они мало исследованы, уточнила Сперанская.Согласно итоговому докладу ВОЗ о расследовании источника коронавируса SARS-CoV, он, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное: похожие патогены обнаружили и у панголинов, что говорит о межвидовой передаче. Однако глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию версии о лабораторной утечке, так как специалисты не нашли источника вируса.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
06:37 04.10.2021 (обновлено: 15:13 04.10.2021)
 
У летучих мышей в России обнаружили коронавирусы

Эксперт Роспотребнадзора заявила, что у летучих мышей в России выявили коронавирусы

© АГН "Москва" / Авилов АлександрДвухцветная летучая мышь в центре зимней передержки
Двухцветная летучая мышь в центре зимней передержки - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© АГН "Москва" / Авилов Александр
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ученые выявили у летучих мышей в России коронавирусы, но SARS-CoV-2 среди них не было, заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

"Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей разных видов методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли", — сказала Сперанская.

Коронавирусы у летучих мышей встречаются во всех регионах, где они водятся, но пока в России они мало исследованы, уточнила Сперанская.
Согласно итоговому докладу ВОЗ о расследовании источника коронавируса SARS-CoV, он, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное: похожие патогены обнаружили и у панголинов, что говорит о межвидовой передаче. Однако глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию версии о лабораторной утечке, так как специалисты не нашли источника вируса.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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