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В "КП" рассказали, что адвокаты журналиста Можейко приступили к работе
В "КП" рассказали, что адвокаты журналиста Можейко приступили к работе - РИА Новости, 04.10.2021
В "КП" рассказали, что адвокаты журналиста Можейко приступили к работе
Адвокаты задержанного журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко приступили к работе, но пока с ним не встречались, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:11
2021-10-04T12:21
в мире
белоруссия
геннадий можейко
минск
владимир сунгоркин
россия
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Адвокаты задержанного журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко приступили к работе, но пока с ним не встречались, сообщил РИА Новости прибывший в Минск спецпредставитель "Комсомольской правды" Валентин Алфимов.Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что Можейко попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция "Комсомольской правды" наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста."Адвокаты работают, но еще не встречались (с Можейко – ред.)", - сказал спецпредставитель московской редакции. Он напомнил, что ранее был заключен договор с адвокатами, которые будут представлять интересы журналиста, редакция "Комсомольской правды" взяла на себя финансовую сторону этого вопроса.В целом собеседник отметил, что информации о ситуации с журналистом белорусской редакции "крайне мало". "Пока официально госорганы не комментируют. Буду добиваться ответа", - сказал он.
https://ria.ru/20211002/zhurnalist-1752824366.html
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в мире, белоруссия, геннадий можейко, минск, владимир сунгоркин, россия
12:11 04.10.2021 (обновлено: 12:21 04.10.2021)
 
В "КП" рассказали, что адвокаты журналиста Можейко приступили к работе

В "КП" рассказали, что адвокаты не виделись с задержанным журналистом Можейко

CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev / Вид на здание дворца независимости в Минске
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev /
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Адвокаты задержанного журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко приступили к работе, но пока с ним не встречались, сообщил РИА Новости прибывший в Минск спецпредставитель "Комсомольской правды" Валентин Алфимов.
Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что Можейко попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция "Комсомольской правды" наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 20:45
СЖР призвал Минск освободить задержанного журналиста "Комсомольской Правды"
"Адвокаты работают, но еще не встречались (с Можейко – ред.)", - сказал спецпредставитель московской редакции. Он напомнил, что ранее был заключен договор с адвокатами, которые будут представлять интересы журналиста, редакция "Комсомольской правды" взяла на себя финансовую сторону этого вопроса.
В целом собеседник отметил, что информации о ситуации с журналистом белорусской редакции "крайне мало". "Пока официально госорганы не комментируют. Буду добиваться ответа", - сказал он.
Минск
2 октября, 21:48
"Комсомольская правда" отправит своего сотрудника в Минск
 
В миреБелоруссияГеннадий МожейкоМинскВладимир СунгоркинРоссия
 
 
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