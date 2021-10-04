https://ria.ru/20211004/monitoring-1753081158.html
Белый дом следит за ситуацией в Facebook
Белый дом следит за ситуацией в Facebook - РИА Новости, 04.10.2021
Белый дом следит за ситуацией в Facebook
Белый дом отслеживает ситуацию со сбоем соцсетей, сообщила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T22:23
2021-10-04T22:23
2021-10-04T23:49
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Белый дом отслеживает ситуацию со сбоем соцсетей, сообщила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки."Мы в курсе ситуации, мониторим ее", - сказала Псаки на брифинге.Дополнительных комментариев она не дала.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18:34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.Сама компания через Twitter сообщила, что в курсе проблем с доступом у "некоторых людей" и работает над тем, чтобы все пришло в норму как можно скорее.
https://ria.ru/20211004/tsukerberg-1753080572.html
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в мире, дженнифер псаки, whatsapp inc., facebook, технологии, twitter, сша, италия, франция, глобальный сбой в работе соцсетей
22:23 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
Белый дом следит за ситуацией в Facebook
Пресс-секретарь Белого дома Псаки сообщила о мониторинге ситуации со сбоями в Facebook