https://ria.ru/20211004/monitoring-1753081158.html

Белый дом следит за ситуацией в Facebook

Белый дом следит за ситуацией в Facebook - РИА Новости, 04.10.2021

Белый дом следит за ситуацией в Facebook

Белый дом отслеживает ситуацию со сбоем соцсетей, сообщила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T22:23

2021-10-04T22:23

2021-10-04T23:49

в мире

дженнифер псаки

whatsapp inc.

facebook

технологии

twitter

сша

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc881852651577ca91f8ab0f61537f32.jpg

ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Белый дом отслеживает ситуацию со сбоем соцсетей, сообщила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки."Мы в курсе ситуации, мониторим ее", - сказала Псаки на брифинге.Дополнительных комментариев она не дала.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18:34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.Сама компания через Twitter сообщила, что в курсе проблем с доступом у "некоторых людей" и работает над тем, чтобы все пришло в норму как можно скорее.

https://ria.ru/20211004/tsukerberg-1753080572.html

сша

италия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, дженнифер псаки, whatsapp inc., facebook, технологии, twitter, сша, италия, франция, глобальный сбой в работе соцсетей