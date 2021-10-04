https://ria.ru/20211004/mir-1752922766.html

В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений

В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений - РИА Новости, 04.10.2021

В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений

Правительство Южной Кореи рассматривает нормализацию работы межкорейских линий связи как проявление готовности КНДР к восстановлению отношений и установлению... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T04:47

2021-10-04T04:47

2021-10-04T04:47

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/61/1528876181_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_8c2dcf6b57182da7481ea074b181408b.jpg

СЕУЛ, 4 окт - РИА Новости. Правительство Южной Кореи рассматривает нормализацию работы межкорейских линий связи как проявление готовности КНДР к восстановлению отношений и установлению мира на Корейском полуострове, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР в понедельник утром восстановили нормальную работу межкорейских каналов связи. Северная Корея не выходила на контакт 55 дней."Правительство оценивает, что восстановление связи по межкорейским линиям показывает готовность (КНДР) восстанавливать межкорейские отношения и стабильность на Корейском полуострове… Правительство надеется, что посредством стабильной работы межкорейских линий связи будет возобновлен и не будет прекращаться диалог, и возможно будет добиться прогресса в этом, начиная с реалистичного обсуждения проблем восстановления межкорейских отношений и установления мира на Корейском полуострове, включая исполнение межкорейских договоренностей", - заявили в министерстве объединения.Межкорейские отношения обострились летом 2020 года из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. Агентство ЦТАК в начале июня сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран.Стороны договорились о восстановлении отношений в июне этого года и возобновили работу межкорейских каналов связи. Стало известно, что с апреля главы государств несколько раз обменялись официальными посланиями, результатом чего и стало восстановление коммуникации.Были вновь запущены четыре из пяти линий связи, пятая линия между разведывательными органами двух стран, предположительно, и не прекращала работать. Однако в первой декаде августа на фоне проведения Южной Кореей совместных военных учений с США КНДР вновь перестала отвечать на звонки со стороны Сеула. До этого созвон проводился дважды в день.

https://ria.ru/20211004/svyaz-1752921272.html

https://ria.ru/20210927/svyaz-1751928831.html

кндр (северная корея)

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кндр (северная корея), южная корея