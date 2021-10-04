https://ria.ru/20211004/mir-1752922766.html
В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений
В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений - РИА Новости, 04.10.2021
В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений
Правительство Южной Кореи рассматривает нормализацию работы межкорейских линий связи как проявление готовности КНДР к восстановлению отношений и установлению... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T04:47
2021-10-04T04:47
2021-10-04T04:47
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
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СЕУЛ, 4 окт - РИА Новости. Правительство Южной Кореи рассматривает нормализацию работы межкорейских линий связи как проявление готовности КНДР к восстановлению отношений и установлению мира на Корейском полуострове, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР в понедельник утром восстановили нормальную работу межкорейских каналов связи. Северная Корея не выходила на контакт 55 дней."Правительство оценивает, что восстановление связи по межкорейским линиям показывает готовность (КНДР) восстанавливать межкорейские отношения и стабильность на Корейском полуострове… Правительство надеется, что посредством стабильной работы межкорейских линий связи будет возобновлен и не будет прекращаться диалог, и возможно будет добиться прогресса в этом, начиная с реалистичного обсуждения проблем восстановления межкорейских отношений и установления мира на Корейском полуострове, включая исполнение межкорейских договоренностей", - заявили в министерстве объединения.Межкорейские отношения обострились летом 2020 года из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. Агентство ЦТАК в начале июня сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран.Стороны договорились о восстановлении отношений в июне этого года и возобновили работу межкорейских каналов связи. Стало известно, что с апреля главы государств несколько раз обменялись официальными посланиями, результатом чего и стало восстановление коммуникации.Были вновь запущены четыре из пяти линий связи, пятая линия между разведывательными органами двух стран, предположительно, и не прекращала работать. Однако в первой декаде августа на фоне проведения Южной Кореей совместных военных учений с США КНДР вновь перестала отвечать на звонки со стороны Сеула. До этого созвон проводился дважды в день.
https://ria.ru/20211004/svyaz-1752921272.html
https://ria.ru/20210927/svyaz-1751928831.html
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в мире, кндр (северная корея), южная корея
В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений
В Сеуле заявили о готовности КНДР к установлению мира на Корейском полуострове
СЕУЛ, 4 окт - РИА Новости.
Правительство Южной Кореи
рассматривает нормализацию работы межкорейских линий связи как проявление готовности КНДР
к восстановлению отношений и установлению мира на Корейском полуострове
, передает агентство Рёнхап
со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.
Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР в понедельник утром восстановили нормальную работу межкорейских каналов связи. Северная Корея не выходила на контакт 55 дней.
"Правительство оценивает, что восстановление связи по межкорейским линиям показывает готовность (КНДР) восстанавливать межкорейские отношения и стабильность на Корейском полуострове… Правительство надеется, что посредством стабильной работы межкорейских линий связи будет возобновлен и не будет прекращаться диалог, и возможно будет добиться прогресса в этом, начиная с реалистичного обсуждения проблем восстановления межкорейских отношений и установления мира на Корейском полуострове, включая исполнение межкорейских договоренностей", - заявили в министерстве объединения.
Межкорейские отношения обострились летом 2020 года из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. Агентство ЦТАК в начале июня сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран.
Стороны договорились о восстановлении отношений в июне этого года и возобновили работу межкорейских каналов связи. Стало известно, что с апреля главы государств несколько раз обменялись официальными посланиями, результатом чего и стало восстановление коммуникации.
Были вновь запущены четыре из пяти линий связи, пятая линия между разведывательными органами двух стран, предположительно, и не прекращала работать. Однако в первой декаде августа на фоне проведения Южной Кореей совместных военных учений с США
КНДР вновь перестала отвечать на звонки со стороны Сеула
. До этого созвон проводился дважды в день.