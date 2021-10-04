https://ria.ru/20211004/mgimo-1752992502.html

В МГИМО не планируют полностью переходить на дистанционное обучение

В МГИМО не планируют полностью переходить на дистанционное обучение - РИА Новости, 04.10.2021

В МГИМО не планируют полностью переходить на дистанционное обучение

Ситуация с коронавирусом в МГИМО не очень тяжелая, среди больных числятся два десятка студентов и семь преподавателей, поэтому в институте не планируют... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:55

2021-10-04T13:55

2021-10-04T13:55

распространение коронавируса

общество

анатолий торкунов

мгимо

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в МГИМО не очень тяжелая, среди больных числятся два десятка студентов и семь преподавателей, поэтому в институте не планируют полностью переходить на онлайн-обучение, заявил РИА Новости ректор МГИМО Анатолий Торкунов.Ранее стало известно, что число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 25 781, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Из них больше всего в Москве — 4410, Санкт-Петербурге — 2198, Подмосковье — 1733; меньше всего в Магаданской области — 17, на Чукотке, — 16, в Ненецком округе — 11."Мы мониторим ситуацию каждый день. Завтра у нас совет по ситуации с коронавирусом. Будем решать, в зависимости от статистики. Но, конечно, мы будем максимально держаться за то, чтобы сохранить офлайн-обучение", - подчеркнул Торкунов. Он добавил, что ситуация в МГИМО не тяжелая."Пока ситуация не очень тяжелая. Сейчас несколько групп языковых перевели на дистант там, где есть больные. В целом, два десятка было на пятницу студентов с коронавирусом и семь преподавателей. Некоторые из них привитые, мы не допускали до работы непривитых. Правда, у них в лёгкой форме протекает болезнь. Мы поддерживаем с ними связь", - сказал ректор.

https://ria.ru/20210924/distant-1751710790.html

https://ria.ru/20210125/obrazovanie-1594473456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, анатолий торкунов, мгимо, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии