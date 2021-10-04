https://ria.ru/20211004/kurily-1752934475.html

"Ни единого камешка не вернется". В Японии призвали не тешить себя иллюзиями о Курилах

Японцы не верят в возвращение Курил, несмотря на амбиции нового премьера

"Ни единого камешка не вернется". В Японии призвали не тешить себя иллюзиями о Курилах

Читатели японской газеты Hokkaido Shimbun высказались о перспективе возвращения Курил при новом премьере Фумио Кисиде. По их словам, его амбиции не имеют ничего РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T09:30

2021-10-04T09:30

2021-10-04T15:43

токио

япония

курильские острова

синдзо абэ

фумио кисида

кунашир (остров)

россия

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читатели японской газеты Hokkaido Shimbun высказались о перспективе возвращения Курил при новом премьере Фумио Кисиде. По их словам, его амбиции не имеют ничего общего с реальностью."Сейчас вести территориальный спор с Путиным, который сильно укрепился на международной арене в условиях мирового энергетического кризиса, почти невозможно! Вот когда он встречался в Японии с Абэ в 2016 году, тогда цены на энергоносители были низкие и с Путиным еще о чем-то можно было говорить. Теперь нет!" — посетовал пользователь с ником fuk."Нечего себя тешить иллюзиями ни о двух, ни тем более о четырех островах. Для России Курилы — мощное оборонительное укрепление на Тихоокеанском направлении и одновременно отличный выход в Тихий океан", — отметил lui."Какие там два острова?! Размечтались. Да нам ни единого камешка не вернется!" — выразил мнение szk."Нужно честно смотреть правде в глаза: на Курилах, Сахалине и Камчатке исторически проживали разные народы, но не японцы. Японскими северные территории стали в результате сложных политических процессов. В результате таких же процессов (Вторая мировая война) они и перестали быть японскими!" — напомнил bos."Теперь понятно, почему переключились на четыре острова! Поняли, что не получить вообще ничего, так хоть громко пискнуть!" — подытожили читатели.По итогам голосования в японском парламенте глава правящей Либерально-демократической партии, экс-министр иностранных дел Фумио Кисида стал премьером страны. Как пишут местные СМИ, в последнее время он стал придерживаться более жесткой позиции по вопросу Курил. Недавно политик заявил, что намерен стремиться к "возврату всех четырех северных островов", что противоречит "дипломатии примирения" его предшественника Синдзо Абэ.Токио до сих пор не отказался от претензий на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Япония поставила условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой пока не подписали.В Москве настаивают, что Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211004/predstavlenie-1752926140.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210905/kurily-1748746975.html

https://ria.ru/20210903/putin-1748494648.html

токио

япония

курильские острова

кунашир (остров)

россия

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токио, япония, курильские острова, синдзо абэ, фумио кисида, кунашир (остров), россия