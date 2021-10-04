Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/kurily-1752934475.html
"Ни единого камешка не вернется". В Японии призвали не тешить себя иллюзиями о Курилах
Японцы не верят в возвращение Курил, несмотря на амбиции нового премьера
"Ни единого камешка не вернется". В Японии призвали не тешить себя иллюзиями о Курилах
Читатели японской газеты Hokkaido Shimbun высказались о перспективе возвращения Курил при новом премьере Фумио Кисиде. По их словам, его амбиции не имеют ничего РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T09:30
2021-10-04T15:43
токио
япония
курильские острова
синдзо абэ
фумио кисида
кунашир (остров)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156011/77/1560117743_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_0396a378bd0e8268e7b0511c8e7483cd.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читатели японской газеты Hokkaido Shimbun высказались о перспективе возвращения Курил при новом премьере Фумио Кисиде. По их словам, его амбиции не имеют ничего общего с реальностью."Сейчас вести территориальный спор с Путиным, который сильно укрепился на международной арене в условиях мирового энергетического кризиса, почти невозможно! Вот когда он встречался в Японии с Абэ в 2016 году, тогда цены на энергоносители были низкие и с Путиным еще о чем-то можно было говорить. Теперь нет!" — посетовал пользователь с ником fuk."Нечего себя тешить иллюзиями ни о двух, ни тем более о четырех островах. Для России Курилы — мощное оборонительное укрепление на Тихоокеанском направлении и одновременно отличный выход в Тихий океан", — отметил lui."Какие там два острова?! Размечтались. Да нам ни единого камешка не вернется!" — выразил мнение szk."Нужно честно смотреть правде в глаза: на Курилах, Сахалине и Камчатке исторически проживали разные народы, но не японцы. Японскими северные территории стали в результате сложных политических процессов. В результате таких же процессов (Вторая мировая война) они и перестали быть японскими!" — напомнил bos."Теперь понятно, почему переключились на четыре острова! Поняли, что не получить вообще ничего, так хоть громко пискнуть!" — подытожили читатели.По итогам голосования в японском парламенте глава правящей Либерально-демократической партии, экс-министр иностранных дел Фумио Кисида стал премьером страны. Как пишут местные СМИ, в последнее время он стал придерживаться более жесткой позиции по вопросу Курил. Недавно политик заявил, что намерен стремиться к "возврату всех четырех северных островов", что противоречит "дипломатии примирения" его предшественника Синдзо Абэ.Токио до сих пор не отказался от претензий на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Япония поставила условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой пока не подписали.В Москве настаивают, что Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211004/predstavlenie-1752926140.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210905/kurily-1748746975.html
https://ria.ru/20210903/putin-1748494648.html
токио
япония
курильские острова
кунашир (остров)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156011/77/1560117743_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c158b0cad11439c48e14aba823cbff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
токио, япония, курильские острова, синдзо абэ, фумио кисида, кунашир (остров), россия
09:30 04.10.2021 (обновлено: 15:43 04.10.2021)
 
"Размечтались": японцы оценили шансы вернуть Курилы при новом премьере

Читатели Hokkaido Shimbun сочли невозможным возвращение Курил при новом премьере

© РИА Новости / Антон ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читатели японской газеты Hokkaido Shimbun высказались о перспективе возвращения Курил при новом премьере Фумио Кисиде. По их словам, его амбиции не имеют ничего общего с реальностью.
"Сейчас вести территориальный спор с Путиным, который сильно укрепился на международной арене в условиях мирового энергетического кризиса, почти невозможно! Вот когда он встречался в Японии с Абэ в 2016 году, тогда цены на энергоносители были низкие и с Путиным еще о чем-то можно было говорить. Теперь нет!" — посетовал пользователь с ником fuk.
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты с борта новейшего корвета Гремящий на испытаниях в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 07:36
Япония сделала России представление из-за ракетных стрельб
"Нечего себя тешить иллюзиями ни о двух, ни тем более о четырех островах. Для России Курилы — мощное оборонительное укрепление на Тихоокеанском направлении и одновременно отличный выход в Тихий океан", — отметил lui.
"Какие там два острова?! Размечтались. Да нам ни единого камешка не вернется!" — выразил мнение szk.
"Нужно честно смотреть правде в глаза: на Курилах, Сахалине и Камчатке исторически проживали разные народы, но не японцы. Японскими северные территории стали в результате сложных политических процессов. В результате таких же процессов (Вторая мировая война) они и перестали быть японскими!" — напомнил bos.
"Теперь понятно, почему переключились на четыре острова! Поняли, что не получить вообще ничего, так хоть громко пискнуть!" — подытожили читатели.
Виды России. Курильские острова - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 11:00В мире
Японцы придумали способ вернуть Курильские острова
По итогам голосования в японском парламенте глава правящей Либерально-демократической партии, экс-министр иностранных дел Фумио Кисида стал премьером страны. Как пишут местные СМИ, в последнее время он стал придерживаться более жесткой позиции по вопросу Курил. Недавно политик заявил, что намерен стремиться к "возврату всех четырех северных островов", что противоречит "дипломатии примирения" его предшественника Синдзо Абэ.
Токио до сих пор не отказался от претензий на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Япония поставила условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой пока не подписали.
В Москве настаивают, что Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 10:32
Россия и Япония заинтересованы в нормализации отношений, заявил Путин
 
ТокиоЯпонияКурильские островаСиндзо АбэФумио КисидаКунашир (остров)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
02:47Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
02:29Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
02:25Американский юрист рассказал, как ЦРУ и АНБ угрожают журналистике
02:20Windows 11 выпустили на день раньше запланированного
Лента новостейМолния