"Ни единого камешка не вернется". В Японии призвали не тешить себя иллюзиями о Курилах

09:30 04.10.2021 (обновлено: 15:43 04.10.2021)
"Размечтались": японцы оценили шансы вернуть Курилы при новом премьере
Читатели Hokkaido Shimbun сочли невозможным возвращение Курил при новом премьере
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читатели японской газеты Hokkaido Shimbun высказались о перспективе возвращения Курил при новом премьере Фумио Кисиде. По их словам, его амбиции не имеют ничего общего с реальностью.
"Сейчас вести территориальный спор с Путиным, который сильно укрепился на международной арене в условиях мирового энергетического кризиса, почти невозможно! Вот когда он встречался в Японии с Абэ в 2016 году, тогда цены на энергоносители были низкие и с Путиным еще о чем-то можно было говорить. Теперь нет!" — посетовал пользователь с ником fuk.
"Нечего себя тешить иллюзиями ни о двух, ни тем более о четырех островах. Для России Курилы — мощное оборонительное укрепление на Тихоокеанском направлении и одновременно отличный выход в Тихий океан", — отметил lui.
"Какие там два острова?! Размечтались. Да нам ни единого камешка не вернется!" — выразил мнение szk.
"Нужно честно смотреть правде в глаза: на Курилах, Сахалине и Камчатке исторически проживали разные народы, но не японцы. Японскими северные территории стали в результате сложных политических процессов. В результате таких же процессов (Вторая мировая война) они и перестали быть японскими!" — напомнил bos.
"Теперь понятно, почему переключились на четыре острова! Поняли, что не получить вообще ничего, так хоть громко пискнуть!" — подытожили читатели.
5 сентября, 11:00В миреЯпонцы придумали способ вернуть Курильские острова
По итогам голосования в японском парламенте глава правящей Либерально-демократической партии, экс-министр иностранных дел Фумио Кисида стал премьером страны. Как пишут местные СМИ, в последнее время он стал придерживаться более жесткой позиции по вопросу Курил. Недавно политик заявил, что намерен стремиться к "возврату всех четырех северных островов", что противоречит "дипломатии примирения" его предшественника Синдзо Абэ.
В Москве настаивают, что Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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