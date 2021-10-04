https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752999304.html

Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной

Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной - РИА Новости, 04.10.2021

Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной

Ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:20

2021-10-04T14:20

2021-10-04T15:59

распространение коронавируса

анна попова

коронавирус в россии

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Напомню, что в предыдущие четыре недели: в 36-ю — минус один процент, 37-ю — плюс семь процентов, 38-ю — плюс девять процентов, и вот за прошедшую неделю — плюс 14%. Мы растем достаточно быстро", — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.По ее словам, число пациентов увеличивается в 67 регионах, в 13 — без значимой динамики и в пяти пока продолжается снижение. Причем в 12 субъектах рост происходит быстрее, чем в остальных, и там требуются особые меры."На Москву приходится не более 15%, также шесть и одиннадцать процентов — на Московскую область и Санкт-Петербург. Столичные регионы сегодня дают не самый высокий удельный вес по заболеваемости. Это говорит о выравнивании в целом эпидпроцессов по стране", — подчеркнула Попова.Глава Роспотребнадзора также обратила внимание, что быстрее всего распространение заболеваемости идет среди пенсионеров. Она призвала увеличить тестирование на COVID-19 и усилить контроль за соблюдением масочного режима.Попова отметила, что выбор ограничительных мер адекватен складывающейся эпидситуации.В России выявили 25 781 новый случай COVID-19. Количество заболевших свыше 25 тысяч фиксируют третий день подряд.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, большинство пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации. Попова также указывала, что среди умерших практически нет привитых.

https://ria.ru/20211004/mishustin-1752996440.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, коронавирус в россии, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19