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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752999304.html
Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной
Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной - РИА Новости, 04.10.2021
Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной
Ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:20
2021-10-04T15:59
распространение коронавируса
анна попова
коронавирус в россии
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Напомню, что в предыдущие четыре недели: в 36-ю — минус один процент, 37-ю — плюс семь процентов, 38-ю — плюс девять процентов, и вот за прошедшую неделю — плюс 14%. Мы растем достаточно быстро", — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.По ее словам, число пациентов увеличивается в 67 регионах, в 13 — без значимой динамики и в пяти пока продолжается снижение. Причем в 12 субъектах рост происходит быстрее, чем в остальных, и там требуются особые меры."На Москву приходится не более 15%, также шесть и одиннадцать процентов — на Московскую область и Санкт-Петербург. Столичные регионы сегодня дают не самый высокий удельный вес по заболеваемости. Это говорит о выравнивании в целом эпидпроцессов по стране", — подчеркнула Попова.Глава Роспотребнадзора также обратила внимание, что быстрее всего распространение заболеваемости идет среди пенсионеров. Она призвала увеличить тестирование на COVID-19 и усилить контроль за соблюдением масочного режима.Попова отметила, что выбор ограничительных мер адекватен складывающейся эпидситуации.В России выявили 25 781 новый случай COVID-19. Количество заболевших свыше 25 тысяч фиксируют третий день подряд.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, большинство пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации. Попова также указывала, что среди умерших практически нет привитых.
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анна попова, коронавирус в россии, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
14:20 04.10.2021 (обновлено: 15:59 04.10.2021)
 
Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной

Глава Роспотребнадзора Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Напомню, что в предыдущие четыре недели: в 36-ю — минус один процент, 37-ю — плюс семь процентов, 38-ю — плюс девять процентов, и вот за прошедшую неделю — плюс 14%. Мы растем достаточно быстро", — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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По ее словам, число пациентов увеличивается в 67 регионах, в 13 — без значимой динамики и в пяти пока продолжается снижение. Причем в 12 субъектах рост происходит быстрее, чем в остальных, и там требуются особые меры.
"На Москву приходится не более 15%, также шесть и одиннадцать процентов — на Московскую область и Санкт-Петербург. Столичные регионы сегодня дают не самый высокий удельный вес по заболеваемости. Это говорит о выравнивании в целом эпидпроцессов по стране", — подчеркнула Попова.
Глава Роспотребнадзора также обратила внимание, что быстрее всего распространение заболеваемости идет среди пенсионеров. Она призвала увеличить тестирование на COVID-19 и усилить контроль за соблюдением масочного режима.
Попова отметила, что выбор ограничительных мер адекватен складывающейся эпидситуации.
В России выявили 25 781 новый случай COVID-19. Количество заболевших свыше 25 тысяч фиксируют третий день подряд.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, большинство пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации. Попова также указывала, что среди умерших практически нет привитых.
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Распространение коронавирусаАнна ПоповаКоронавирус в РоссииСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
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