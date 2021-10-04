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В Москве за сутки выявили 4410 случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 4410 случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 04.10.2021
В Москве за сутки выявили 4410 случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4410, Санкт-Петербурге - 2198, Подмосковье - 1733 , сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:47
2021-10-04T11:47
2021-10-04T11:47
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коронавирусы
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4410, Санкт-Петербурге - 2198, Подмосковье - 1733 , сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4410, 2. Санкт-Петербург - 2198, 3. Московская область - 1733", - говорится в сообщении.
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В Москве за сутки выявили 4410 случаев заражения коронавирусом
Оперштаб: наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 4410