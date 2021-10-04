https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752960161.html

В Москве за сутки выявили 4410 случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 4410 случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 04.10.2021

В Москве за сутки выявили 4410 случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4410, Санкт-Петербурге - 2198, Подмосковье - 1733 , сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:47

2021-10-04T11:47

2021-10-04T11:47

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4410, Санкт-Петербурге - 2198, Подмосковье - 1733 , сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4410, 2. Санкт-Петербург - 2198, 3. Московская область - 1733", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211002/mutatsiya-1752826385.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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