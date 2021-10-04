https://ria.ru/20211004/ivleeva-1752969426.html

"Фу": Ивлееву жестко раскритиковали за откровенную фотосессию

"Фу": Ивлееву жестко раскритиковали за откровенную фотосессию - РИА Новости, 04.10.2021

"Фу": Ивлееву жестко раскритиковали за откровенную фотосессию

Анастасия Ивлеева разместила в Instagram кадры из новой фотосессии с эстонским рэпером Томми Кэшем. Подписчики осудили внешний вид ведущей, а также общую... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:35

2021-10-04T12:35

2021-10-04T12:35

шоубиз

блогер

социальные сети

знаменитости

элджей

анастасия ивлеева

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Анастасия Ивлеева разместила в Instagram кадры из новой фотосессии с эстонским рэпером Томми Кэшем. Подписчики осудили внешний вид ведущей, а также общую атмосферу кадров. Блогер позировала в купальнике цвета "металлик" и шубе. Для эффектных кадров пришлось "затопить" часть квартиры.Автора поддержали и другие пользователи Сети: "В чем ценность данного контента для современной молодежи?", "Очень неэтично", "Куда мы катимся?", "Что-то на неприятном", "Фу", – написали под публикацией.Некоторые поклонники отметили, что скандальные фото могут быть связаны с недавним разводом Анастасии с Элджеем. Пара рассталась в этом году, однако Ивлеева признавалась, что до сих пор любит бывшего мужа.

https://ria.ru/20210909/ivleeva-1749303193.html

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блогер, социальные сети, знаменитости, элджей, анастасия ивлеева