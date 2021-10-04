https://ria.ru/20211004/ivleeva-1752969426.html
"Фу": Ивлееву жестко раскритиковали за откровенную фотосессию
"Фу": Ивлееву жестко раскритиковали за откровенную фотосессию - РИА Новости, 04.10.2021
"Фу": Ивлееву жестко раскритиковали за откровенную фотосессию
Анастасия Ивлеева разместила в Instagram кадры из новой фотосессии с эстонским рэпером Томми Кэшем. Подписчики осудили внешний вид ведущей, а также общую... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:35
2021-10-04T12:35
2021-10-04T12:35
шоубиз
блогер
социальные сети
знаменитости
элджей
анастасия ивлеева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/02/1551760286_0:0:2918:1641_1920x0_80_0_0_ccdfe1323e12f8b1aa9099e18b34a208.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Анастасия Ивлеева разместила в Instagram кадры из новой фотосессии с эстонским рэпером Томми Кэшем. Подписчики осудили внешний вид ведущей, а также общую атмосферу кадров. Блогер позировала в купальнике цвета "металлик" и шубе. Для эффектных кадров пришлось "затопить" часть квартиры.Автора поддержали и другие пользователи Сети: "В чем ценность данного контента для современной молодежи?", "Очень неэтично", "Куда мы катимся?", "Что-то на неприятном", "Фу", – написали под публикацией.Некоторые поклонники отметили, что скандальные фото могут быть связаны с недавним разводом Анастасии с Элджеем. Пара рассталась в этом году, однако Ивлеева признавалась, что до сих пор любит бывшего мужа.
https://ria.ru/20210909/ivleeva-1749303193.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/02/1551760286_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_d6abc056777a36583705b85a90cb87b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
блогер, социальные сети, знаменитости, элджей, анастасия ивлеева
"Фу": Ивлееву жестко раскритиковали за откровенную фотосессию
Подписчики раскритиковали Ивлееву за откровенную фотосессию с эстонским рэпером