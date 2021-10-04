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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211004/ivleeva-1752969426.html
"Фу": Ивлееву жестко раскритиковали за откровенную фотосессию
"Фу": Ивлееву жестко раскритиковали за откровенную фотосессию - РИА Новости, 04.10.2021
"Фу": Ивлееву жестко раскритиковали за откровенную фотосессию
Анастасия Ивлеева разместила в Instagram кадры из новой фотосессии с эстонским рэпером Томми Кэшем. Подписчики осудили внешний вид ведущей, а также общую... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:35
2021-10-04T12:35
шоубиз
блогер
социальные сети
знаменитости
элджей
анастасия ивлеева
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Анастасия Ивлеева разместила в Instagram кадры из новой фотосессии с эстонским рэпером Томми Кэшем. Подписчики осудили внешний вид ведущей, а также общую атмосферу кадров. Блогер позировала в купальнике цвета "металлик" и шубе. Для эффектных кадров пришлось "затопить" часть квартиры.Автора поддержали и другие пользователи Сети: "В чем ценность данного контента для современной молодежи?", "Очень неэтично", "Куда мы катимся?", "Что-то на неприятном", "Фу", – написали под публикацией.Некоторые поклонники отметили, что скандальные фото могут быть связаны с недавним разводом Анастасии с Элджеем. Пара рассталась в этом году, однако Ивлеева признавалась, что до сих пор любит бывшего мужа.
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блогер, социальные сети, знаменитости, элджей, анастасия ивлеева
12:35 04.10.2021
 
"Фу": Ивлееву жестко раскритиковали за откровенную фотосессию

Подписчики раскритиковали Ивлееву за откровенную фотосессию с эстонским рэпером

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Анастасия Ивлеева разместила в Instagram кадры из новой фотосессии с эстонским рэпером Томми Кэшем. Подписчики осудили внешний вид ведущей, а также общую атмосферу кадров.
Блогер позировала в купальнике цвета "металлик" и шубе. Для эффектных кадров пришлось "затопить" часть квартиры.

"У меня одной это фото вызвало отвращение?" – спросили в одном из наиболее популярных комментариев.

Автора поддержали и другие пользователи Сети: "В чем ценность данного контента для современной молодежи?", "Очень неэтично", "Куда мы катимся?", "Что-то на неприятном", "Фу", – написали под публикацией.
Некоторые поклонники отметили, что скандальные фото могут быть связаны с недавним разводом Анастасии с Элджеем. Пара рассталась в этом году, однако Ивлеева признавалась, что до сих пор любит бывшего мужа.
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ШоубизБлогерСоциальные сетиЗнаменитостиЭлджейАнастасия Ивлеева
 
 
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