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Жириновский выступил на акции из-за "меню с русскими проститутками"
Жириновский выступил на акции из-за "меню с русскими проститутками" - РИА Новости, 04.10.2021
Жириновский выступил на акции из-за "меню с русскими проститутками"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил на акции у испанского посольства, которая была проведена в формате встречи с депутатами и связана с проведением в... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:50
2021-10-04T14:50
в мире
испания
владимир жириновский
лдпр
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
русский язык в мире
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил на акции у испанского посольства, которая была проведена в формате встречи с депутатами и связана с проведением в Испании "социальной" PR-кампании против проституции, возмутившей русскую диаспору в этой стране.В конце сентября на автобусных остановках в Кантабрии (автономное сообщество на севере Испании) появились баннеры с социальной рекламой. На них - фотография "меню", в котором написано: "Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин – 50 евро". В качестве "основного блюда" следовало перечисление русских женских имен и указан их возраст – от 17 до 35 лет. В качестве "дополнения" – марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием за 20 евро."Зря прячетесь за шторки (в посольстве – ред.)… Когда у вас война, русские приезжают вас спасать. Пусть вечером у вас пропадет аппетит", - заявил Жириновский. В своем выступлении он также затронул актуальные вопросы международных отношений и внутренней политики США.Социальная реклама вызвала возмущение русской диаспоры в Испании, российского посольства и Русского дома. После получения многочисленных звонков ассоциации "Новая жизнь", занимающейся защитой женщин от жестокого обращения, в том числе сексуального, начала убирать рекламу, рассказала на минувшей неделе РИА Новости ее представитель. Ассоциация принесла извинения и посольству России и Русскому дому, сообщили агентству в российском диппредставительстве и представительстве Россотрудничества.
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в мире, испания, владимир жириновский, лдпр, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), русский язык в мире, россия
14:50 04.10.2021
 
Жириновский выступил на акции из-за "меню с русскими проститутками"

Жириновский выступил на акции у посольства Испании из-за "меню с русскими проститутками"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения штаба ЛДПР по контролю за выборами депутатов Государственной Думы РФ
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения штаба ЛДПР по контролю за выборами депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил на акции у испанского посольства, которая была проведена в формате встречи с депутатами и связана с проведением в Испании "социальной" PR-кампании против проституции, возмутившей русскую диаспору в этой стране.
В конце сентября на автобусных остановках в Кантабрии (автономное сообщество на севере Испании) появились баннеры с социальной рекламой. На них - фотография "меню", в котором написано: "Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин – 50 евро". В качестве "основного блюда" следовало перечисление русских женских имен и указан их возраст – от 17 до 35 лет. В качестве "дополнения" – марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием за 20 евро.
Площадь в Мадриде - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 22:20
Посольство России в Испании требует убрать "меню с русскими проститутками"
"Зря прячетесь за шторки (в посольстве – ред.)… Когда у вас война, русские приезжают вас спасать. Пусть вечером у вас пропадет аппетит", - заявил Жириновский. В своем выступлении он также затронул актуальные вопросы международных отношений и внутренней политики США.
Социальная реклама вызвала возмущение русской диаспоры в Испании, российского посольства и Русского дома. После получения многочисленных звонков ассоциации "Новая жизнь", занимающейся защитой женщин от жестокого обращения, в том числе сексуального, начала убирать рекламу, рассказала на минувшей неделе РИА Новости ее представитель. Ассоциация принесла извинения и посольству России и Русскому дому, сообщили агентству в российском диппредставительстве и представительстве Россотрудничества.
Испания - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 14:59
Диаспору в Испании не устроили извинения за "меню с русскими проститутками"
 
В миреИспанияВладимир ЖириновскийЛДПРФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Русский язык в миреРоссия
 
 
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