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Жириновский выступил на акции из-за "меню с русскими проститутками"

Жириновский выступил на акции из-за "меню с русскими проститутками" - РИА Новости, 04.10.2021

Жириновский выступил на акции из-за "меню с русскими проститутками"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил на акции у испанского посольства, которая была проведена в формате встречи с депутатами и связана с проведением в... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:50

2021-10-04T14:50

2021-10-04T14:50

в мире

испания

владимир жириновский

лдпр

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил на акции у испанского посольства, которая была проведена в формате встречи с депутатами и связана с проведением в Испании "социальной" PR-кампании против проституции, возмутившей русскую диаспору в этой стране.В конце сентября на автобусных остановках в Кантабрии (автономное сообщество на севере Испании) появились баннеры с социальной рекламой. На них - фотография "меню", в котором написано: "Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин – 50 евро". В качестве "основного блюда" следовало перечисление русских женских имен и указан их возраст – от 17 до 35 лет. В качестве "дополнения" – марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием за 20 евро."Зря прячетесь за шторки (в посольстве – ред.)… Когда у вас война, русские приезжают вас спасать. Пусть вечером у вас пропадет аппетит", - заявил Жириновский. В своем выступлении он также затронул актуальные вопросы международных отношений и внутренней политики США.Социальная реклама вызвала возмущение русской диаспоры в Испании, российского посольства и Русского дома. После получения многочисленных звонков ассоциации "Новая жизнь", занимающейся защитой женщин от жестокого обращения, в том числе сексуального, начала убирать рекламу, рассказала на минувшей неделе РИА Новости ее представитель. Ассоциация принесла извинения и посольству России и Русскому дому, сообщили агентству в российском диппредставительстве и представительстве Россотрудничества.

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в мире, испания, владимир жириновский, лдпр, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), русский язык в мире, россия