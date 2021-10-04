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ЦИК зарегистрировал 60 депутатов Госдумы
ЦИК зарегистрировал 60 депутатов Госдумы - РИА Новости, 04.10.2021
ЦИК зарегистрировал 60 депутатов Госдумы
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 60 депутатов Госдумы, прошедших по федеральному округу. В ближайшее время они получат удостоверения. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:00
2021-10-04T12:00
2021-10-04T14:49
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
ольга баталина
мария бутина
россия
борис пайкин
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 60 депутатов Госдумы, прошедших по федеральному округу. В ближайшее время они получат удостоверения.Это 54 члена "Единой России", в том числе замминистра труда Ольга Баталина и член ОП Мария Бутина. Оставшиеся шесть — глава комитета по спорту в нижней палате VII созыва Борис Пайкин (ЛДПР), три человека от КПРФ и двое от партии "Новые люди".Они должны были написать заявления об уходе с постов, которые несовместимы с работой в Госдуме. Двадцать девятого сентября Центризбирком зарегистрировал 153 победителя по федеральному округу, а также распределил 72 мандата тех, кто отказался от работы в парламенте. Шестьдесят из них подали документы на регистрацию.Голосование на думских и местных выборах состоялось в России 17-19 сентября, явка превысила 51 процент. ЕР получила в нижней палате восьмого созыва 324 места из 450, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13, "Гражданская платформа", "Родина", Партия роста — по одному, самовыдвиженцы — пять. Тех, кто прошел по партийным спискам, регистрирует ЦИК, одномандатников — окружные избиркомы.
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политика, госдума рф, ольга баталина, мария бутина, россия, борис пайкин
12:00 04.10.2021 (обновлено: 14:49 04.10.2021)
ЦИК зарегистрировал 60 депутатов Госдумы
ЦИК зарегистрировал 60 депутатов Госдумы, в том числе Баталину и Бутину