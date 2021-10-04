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Столтенберг предложил возобновить формат Россия — НАТО
Столтенберг предложил возобновить формат Россия — НАТО - РИА Новости, 04.10.2021
Столтенберг предложил возобновить формат Россия — НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ходе генассамблеи ООН в Нью-Йорке предложил восстановить формат... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:58
2021-10-04T16:27
в мире
йенс столтенберг
оон
нью-йорк (город)
григорий карасин
евросоюз
нато
брюссель
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ходе генассамблеи ООН в Нью-Йорке предложил восстановить формат "Россия-НАТО", сообщил председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин в понедельник.Сенатор в составе российской делегации участвовал в мероприятиях генассамблеи ООН."Столтенберг, прийдя со своими соратниками к нам в комнату для переговоров, сказал, что надо восстанавливать все-таки формат "Россия-НАТО", мы слишком устали уже от пикировки", - рассказал парламентарий на заседании комитета СФ.По словам Карасина, глава российского МИД в свою очередь предложил достичь договоренностей по конкретным вопросам, чтобы все опять не свелось к безрезультатным разговорам на долгие годы, при этом западные партнеры стали бы "все время обвинять нас в страшных грехах публично".По словам законодателя, Лавров предложил обсудить вопрос об отведении вооруженных сил "в местах соприкосновения, условно говоря, на 20-30 километров"."Давайте подпишем такую бумагу, и дальше диалог будет намного проще", - привел Карасин высказывание главы МИД. Столтенберг, по его словам, на это ответил: "Ну что вы, это невозможно". Он предложил России вернуть своего представителя обратно в Брюссель.Карасин пояснил, что конкретных договоренностей в ходе встречи достигнуто не было, "но все собеседники такого плана хорошо поняли, что "легкой прогулки" ни у кого не будет.Он также сообщил, что непростыми переговоры были у российской стороны и с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Он подчеркнул, что в России хорошо понимают, что о нас говорят официальные представители западных структур, в том числе и публично."Мы будем всегда жестко отстаивать свои национальные интересы", - подчеркнул он.Лавров во время протокольного фотографирования с генсеком альянса заявил журналистам: "Не испытывайте удачу, Россия не собирается присоединяться к НАТО". Ранее министр заявил, что НАТО категорически отказывается вести диалог с Россией по линии военных, Москва готова говорить профессионально, а не в эмоциональных тонах.
https://ria.ru/20210930/nato-1752567389.html
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в мире, йенс столтенберг, оон, нью-йорк (город), григорий карасин, евросоюз, нато, брюссель, жозеп боррель, россия
14:58 04.10.2021 (обновлено: 16:27 04.10.2021)
 
Столтенберг предложил возобновить формат Россия — НАТО

Сенатор Карасин: генсек альянса Столтенберг предложил возобновить формат Россия — НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ходе генассамблеи ООН в Нью-Йорке предложил восстановить формат "Россия-НАТО", сообщил председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин в понедельник.
Сенатор в составе российской делегации участвовал в мероприятиях генассамблеи ООН.
"Столтенберг, прийдя со своими соратниками к нам в комнату для переговоров, сказал, что надо восстанавливать все-таки формат "Россия-НАТО", мы слишком устали уже от пикировки", - рассказал парламентарий на заседании комитета СФ.
По словам Карасина, глава российского МИД в свою очередь предложил достичь договоренностей по конкретным вопросам, чтобы все опять не свелось к безрезультатным разговорам на долгие годы, при этом западные партнеры стали бы "все время обвинять нас в страшных грехах публично".
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По словам законодателя, Лавров предложил обсудить вопрос об отведении вооруженных сил "в местах соприкосновения, условно говоря, на 20-30 километров".
"Давайте подпишем такую бумагу, и дальше диалог будет намного проще", - привел Карасин высказывание главы МИД. Столтенберг, по его словам, на это ответил: "Ну что вы, это невозможно". Он предложил России вернуть своего представителя обратно в Брюссель.
Карасин пояснил, что конкретных договоренностей в ходе встречи достигнуто не было, "но все собеседники такого плана хорошо поняли, что "легкой прогулки" ни у кого не будет.
Он также сообщил, что непростыми переговоры были у российской стороны и с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Он подчеркнул, что в России хорошо понимают, что о нас говорят официальные представители западных структур, в том числе и публично.
"Мы будем всегда жестко отстаивать свои национальные интересы", - подчеркнул он.
Лавров во время протокольного фотографирования с генсеком альянса заявил журналистам: "Не испытывайте удачу, Россия не собирается присоединяться к НАТО". Ранее министр заявил, что НАТО категорически отказывается вести диалог с Россией по линии военных, Москва готова говорить профессионально, а не в эмоциональных тонах.
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В миреЙенс СтолтенбергООННью-Йорк (город)Григорий КарасинЕвросоюзНАТОБрюссельЖозеп БоррельРоссия
 
 
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