https://ria.ru/20211004/format-1753009556.html

Столтенберг предложил возобновить формат Россия — НАТО

Столтенберг предложил возобновить формат Россия — НАТО - РИА Новости, 04.10.2021

Столтенберг предложил возобновить формат Россия — НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ходе генассамблеи ООН в Нью-Йорке предложил восстановить формат... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:58

2021-10-04T14:58

2021-10-04T16:27

в мире

йенс столтенберг

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григорий карасин

евросоюз

нато

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ходе генассамблеи ООН в Нью-Йорке предложил восстановить формат "Россия-НАТО", сообщил председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин в понедельник.Сенатор в составе российской делегации участвовал в мероприятиях генассамблеи ООН."Столтенберг, прийдя со своими соратниками к нам в комнату для переговоров, сказал, что надо восстанавливать все-таки формат "Россия-НАТО", мы слишком устали уже от пикировки", - рассказал парламентарий на заседании комитета СФ.По словам Карасина, глава российского МИД в свою очередь предложил достичь договоренностей по конкретным вопросам, чтобы все опять не свелось к безрезультатным разговорам на долгие годы, при этом западные партнеры стали бы "все время обвинять нас в страшных грехах публично".По словам законодателя, Лавров предложил обсудить вопрос об отведении вооруженных сил "в местах соприкосновения, условно говоря, на 20-30 километров"."Давайте подпишем такую бумагу, и дальше диалог будет намного проще", - привел Карасин высказывание главы МИД. Столтенберг, по его словам, на это ответил: "Ну что вы, это невозможно". Он предложил России вернуть своего представителя обратно в Брюссель.Карасин пояснил, что конкретных договоренностей в ходе встречи достигнуто не было, "но все собеседники такого плана хорошо поняли, что "легкой прогулки" ни у кого не будет.Он также сообщил, что непростыми переговоры были у российской стороны и с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Он подчеркнул, что в России хорошо понимают, что о нас говорят официальные представители западных структур, в том числе и публично."Мы будем всегда жестко отстаивать свои национальные интересы", - подчеркнул он.Лавров во время протокольного фотографирования с генсеком альянса заявил журналистам: "Не испытывайте удачу, Россия не собирается присоединяться к НАТО". Ранее министр заявил, что НАТО категорически отказывается вести диалог с Россией по линии военных, Москва готова говорить профессионально, а не в эмоциональных тонах.

https://ria.ru/20210930/nato-1752567389.html

https://ria.ru/20211002/kiberbezopasnost-1752803125.html

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в мире, йенс столтенберг, оон, нью-йорк (город), григорий карасин, евросоюз, нато, брюссель, жозеп боррель, россия