https://ria.ru/20211004/facebook-1753086810.html

Основатель Twitter "заинтересовался" покупкой домена Facebook

Основатель Twitter "заинтересовался" покупкой домена Facebook - РИА Новости, 04.10.2021

Основатель Twitter "заинтересовался" покупкой домена Facebook

Основатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси заинтересовался информацией о продаже домена Facebook на одном из сервисов. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T23:47

2021-10-04T23:47

2021-10-04T23:49

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джек дорси

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Основатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси заинтересовался информацией о продаже домена Facebook на одном из сервисов."Сколько стоит?" - написал Дорси в Twitter.Так он отреагировал на публикацию пользователя со скриншотом, на котором один из сервисов, предоставляющий информацию о владельцах доменов, сообщает, что электронный адрес соцсети продается. При запросе на других сервисах по продаже доменов о Facebook указывают, что доменное имя занято.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.Хотя полный масштаб отключений и их причина пока неизвестны, "это уже стало самым продолжительным отключением для технологического гиганта с 2008 года, когда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток", сообщил телеканал CNBC. В 2019 году аналогичная проблема продолжалась лишь около часа.

https://ria.ru/20211004/ischeznovenie-1753083633.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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