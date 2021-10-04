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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211004/evro-1752997401.html
Официальный курс евро вырос почти на 18 копеек
Официальный курс евро вырос почти на 18 копеек - РИА Новости, 04.10.2021
Официальный курс евро вырос почти на 18 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 17,78 копейки, до 84,6355 рубля, курс доллара - на 0,24 копейки, до 72,9239 рубля,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:14
2021-10-04T14:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
евро
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 17,78 копейки, до 84,6355 рубля, курс доллара - на 0,24 копейки, до 72,9239 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 8,13 копейки, составив 78,1941 рубля.
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экономика, евро, центральный банк рф (цб рф), россия
14:14 04.10.2021
 
Официальный курс евро вырос почти на 18 копеек

Официальный курс евро на вторник вырос почти на 18 копеек

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРоссийские рубли и купюра Европейского союза
Российские рубли и купюра Европейского союза - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 17,78 копейки, до 84,6355 рубля, курс доллара - на 0,24 копейки, до 72,9239 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 8,13 копейки, составив 78,1941 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаевроЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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