https://ria.ru/20211004/dtp-1752945000.html

В Красноярском крае шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

В Красноярском крае шесть человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 04.10.2021

В Красноярском крае шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

Прокуратура начала проверку после ДТП с рейсовым автобусом на участке федеральной трассы "Енисей" в пригороде Дивногорска Красноярского края, где пострадали... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:35

2021-10-04T10:35

2021-10-04T10:36

происшествия

красноярск

дивногорск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 4 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после ДТП с рейсовым автобусом на участке федеральной трассы "Енисей" в пригороде Дивногорска Красноярского края, где пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее в МВД сообщили, что инцидент произошел в воскресенье вечером. Автобус следовал по маршруту "Ермаковское-Красноярск", под Дивногорском водитель автобуса съехал в кювет и опрокинул автобус. По предварительным данным полиции, в автобусе находилось 38 человек, из них пятеро получили травмы."Прокуратура края организовала проверку в связи с ДТП... в результате которого пострадало 6 человек... В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие обратились за медицинской помощью, их госпитализация не потребовалась. Прокуратура проверит соблюдение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.В воскресенье в Красноярске в течение дня периодически шел дождь переходящий в снег, температура опускалась до 0 градусов. Водители в социальных сетях делились комментариями, что на междугородних трассах вечером образовался гололед.

https://ria.ru/20211003/dtp-1752914739.html

красноярск

дивногорск

красноярский край

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происшествия, красноярск, дивногорск, красноярский край