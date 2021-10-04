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В Красноярском крае шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
В Красноярском крае шесть человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 04.10.2021
В Красноярском крае шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
Прокуратура начала проверку после ДТП с рейсовым автобусом на участке федеральной трассы "Енисей" в пригороде Дивногорска Красноярского края, где пострадали... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:35
2021-10-04T10:36
происшествия
красноярск
дивногорск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 4 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после ДТП с рейсовым автобусом на участке федеральной трассы "Енисей" в пригороде Дивногорска Красноярского края, где пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее в МВД сообщили, что инцидент произошел в воскресенье вечером. Автобус следовал по маршруту "Ермаковское-Красноярск", под Дивногорском водитель автобуса съехал в кювет и опрокинул автобус. По предварительным данным полиции, в автобусе находилось 38 человек, из них пятеро получили травмы."Прокуратура края организовала проверку в связи с ДТП... в результате которого пострадало 6 человек... В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие обратились за медицинской помощью, их госпитализация не потребовалась. Прокуратура проверит соблюдение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.В воскресенье в Красноярске в течение дня периодически шел дождь переходящий в снег, температура опускалась до 0 градусов. Водители в социальных сетях делились комментариями, что на междугородних трассах вечером образовался гололед.
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происшествия, красноярск, дивногорск, красноярский край
10:35 04.10.2021 (обновлено: 10:36 04.10.2021)
 
В Красноярском крае шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

В Красноярском крае произошло ДТП с рейсовым автобусом, шесть человек пострадали

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 4 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после ДТП с рейсовым автобусом на участке федеральной трассы "Енисей" в пригороде Дивногорска Красноярского края, где пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее в МВД сообщили, что инцидент произошел в воскресенье вечером. Автобус следовал по маршруту "Ермаковское-Красноярск", под Дивногорском водитель автобуса съехал в кювет и опрокинул автобус. По предварительным данным полиции, в автобусе находилось 38 человек, из них пятеро получили травмы.
"Прокуратура края организовала проверку в связи с ДТП... в результате которого пострадало 6 человек... В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие обратились за медицинской помощью, их госпитализация не потребовалась. Прокуратура проверит соблюдение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.
В воскресенье в Красноярске в течение дня периодически шел дождь переходящий в снег, температура опускалась до 0 градусов. Водители в социальных сетях делились комментариями, что на междугородних трассах вечером образовался гололед.
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