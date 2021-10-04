https://ria.ru/20211004/dorogi-1753072822.html

Миронов поможет переславцам восстановить дороги после ремонта коммуникаций

Миронов поможет переславцам восстановить дороги после ремонта коммуникаций - РИА Новости, 04.10.2021

Миронов поможет переславцам восстановить дороги после ремонта коммуникаций

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил коммунальным службам региона полностью восстановить дороги в Переславле, которые были повреждены в ходе... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T20:46

2021-10-04T20:46

2021-10-04T20:46

ярославская область

общество

ярославская область

переславль-залесский

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

дмитрий миронов

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил коммунальным службам региона полностью восстановить дороги в Переславле, которые были повреждены в ходе замены более тысячи километров изношенных коммунальных сетей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Отмечается, что глава региона посетил объекты, включенные в пилотный проект Минстроя России по реконструкции коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, степень износа которых превышает 60%. В рамках этого проекта в Переславле под контролем регионального правительства было полностью заменено 1155,6 метра тепловых сетей, проведен капремонт центральных тепловых пунктов, работы по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.В ходе визита в Переславль губернатор пообщался с жителями города и отметил, что разделяет их обеспокоенность благоустройством после проведения ремонтных работ на коммунальных сетях."Проект по модернизации сетей очень важный, необходимый городу, чтобы развиваться, повышать инвестиционную и туристическую привлекательность. Понятно, что приходится работать, снимая дорожное покрытие, но почему не принимается никаких мер для его восстановления? К решению подобных вопросов необходимо подходить комплексно", - сказал Миронов.Отмечается, что губернатор поручил заместителю председателя правительства области, курирующему сферу ЖКХ, Виктору Неженцу и главе городского округа Переславль-Залесский Ирине Строкиновой лично проконтролировать полное восстановление благоустройства территорий на объектах. По информации правительства, уже в этом году на вскрытых участках дорог будет произведена подсыпка песчано-щебеночной смесью.Как пояснил Неженец, на первом этапе проекта часть работ по благоустройству после замены сетей была исключена из проектно-сметной документации и контракта. По его словам, это была вынужденная мера, чтобы выполнить все условия предоставления субсидии, установленные Минстроем. Полный объем благоустройства планировалось выполнить после завершения всех работ. Временно предлагалось благоустроить поврежденные дороги щебенкой и песком. Как отмечает региональное правительство, по предварительной оценке, нужно восстановить 1160 метров дорожного покрытия. Эта работа обязательно будет проведена в следующем году, областной департамент дорожного хозяйства уже прорабатывает варианты финансирования восстановления дорожного полотна, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210930/mironov-1752571118.html

https://ria.ru/20211004/yaroslavl-1752284931.html

ярославская область

переславль-залесский

россия

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общество, ярославская область, переславль-залесский, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), дмитрий миронов, россия