https://ria.ru/20211004/chellendzh-1753029882.html

Под Ташкентом объявили челлендж с призывом говорить на узбекском языке

Под Ташкентом объявили челлендж с призывом говорить на узбекском языке - РИА Новости, 04.10.2021

Под Ташкентом объявили челлендж с призывом говорить на узбекском языке

Челлендж с призывом говорить на узбекском языке объявили в городе Чиричик в Ташкентской области, многие русскоязычные пользователи в соцсетях расценили этот шаг РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:36

2021-10-04T16:36

2021-10-04T16:38

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ТАШКЕНТ, 4 окт – РИА Новости. Челлендж с призывом говорить на узбекском языке объявили в городе Чиричик в Ташкентской области, многие русскоязычные пользователи в соцсетях расценили этот шаг как запрет говорить по-русски, но в городской администрации это отрицают.Ранее хокмимият (мэрия) Ташкента в своем Telegram-канале инициировало челлендж в поддержку государственного языка. Администрация предложила жителям города развешивать в общественных местах таблички с просьбой говорить на узбекском языке. Мэрия опубликовала фотографии с листовками на дверях заведений и в транспорте, где напротив слов на узбекском языке ставится галочка, а напротив их аналогов на русском - крестик. Многие русскоязычные пользователи соцсетей расценили эту инициативу, как запрет на общение на русском языке."Это неправильно. Мы только учим просто правильно говорить по-узбекски. Ничего мы не запрещали", - уверяет РИА Новости пресс-секретарь хокимията Чирчика Фахриддин Кадыров после возмущенных комментариев в интернете.По его словам, формат объявлений с крестом и галочкой был выбран для того, чтобы указать, как то или иное слово звучит на узбекском языке."По-узбекски не говорят "спасибо", говорят "рахмат", мы галочкой только указываем, как будет правильно", - добавил Кадыров.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в октябре 2020 года, выступая на торжествах по случаю 30-летия придания узбекскому языку статуса государственного, отметил важность полноценного использования узбекского языка во всех сферах общественной жизни, а также создания условия для изучения языка представителями других национальностей.Закон "О государственном языке" был принят в Узбекистане 21 октября 1989 года. В 1995 году закон был принят в новой редакции, которая устанавливала требование вести работу в органах госвласти и управления, а также предприятиях и организациях на узбекском языке. Законом также гарантируется возможность гражданам страны беспрепятственного изучения и использования родного языка, в частности, в сфере получения образования, обращения в государственные органы, доступа к правовой и иной информации, а также делового оборота. С 15 сентября 2020 года вступили в силу поправки к закону "О гражданстве", которые предусматривают требование знания узбекского языка для получения гражданства республики.

https://ria.ru/20211004/smetana-1753013956.html

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