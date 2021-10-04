https://ria.ru/20211004/avtobus-1752923784.html

В Красноярском крае опрокинулся рейсовый автобус

В Красноярском крае опрокинулся рейсовый автобус - РИА Новости, 04.10.2021

В Красноярском крае опрокинулся рейсовый автобус

Рейсовый автобус опрокинулся на участке федеральной трассы "Енисей" недалеко от Дивногорска Красноярского края, пострадали пять человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T05:42

2021-10-04T05:42

2021-10-04T05:42

происшествия

красноярск

дивногорск

красноярский край

авто

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КРАСНОЯРСК, 4 окт - РИА Новости. Рейсовый автобус опрокинулся на участке федеральной трассы "Енисей" недалеко от Дивногорска Красноярского края, пострадали пять человек, сообщили журналистам в краевом главке МВД.По его данным, инцидент произошел в воскресенье поздно вечером. Автобус следовал по маршруту "Ермаковское-Красноярск"."Под Дивногорском на 66 километре трассы Р-257 "Енисей" водитель автобуса "Неоплан", двигаясь в направлении краевого центра, допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием на левую сторону. Во время аварии в маршрутном транспортном средстве находилось 38 человек, по предварительной информации, получили травмы 5 человек", - сообщили в пресс-службе.В МВД не уточнили причину аварии. В воскресенье в Красноярске в течение дня периодически шел дождь, переходящий в снег, температура опускалась до 0 градусов. Водители в социальных сетях делились комментариями, что на междугородних трассах вечером образовался гололед.

https://ria.ru/20211003/dtp-1752847902.html

красноярск

дивногорск

красноярский край

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происшествия, красноярск, дивногорск, красноярский край, авто