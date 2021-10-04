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В Красноярском крае опрокинулся рейсовый автобус
В Красноярском крае опрокинулся рейсовый автобус - РИА Новости, 04.10.2021
В Красноярском крае опрокинулся рейсовый автобус
Рейсовый автобус опрокинулся на участке федеральной трассы "Енисей" недалеко от Дивногорска Красноярского края, пострадали пять человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T05:42
2021-10-04T05:42
происшествия
красноярск
дивногорск
красноярский край
авто
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КРАСНОЯРСК, 4 окт - РИА Новости. Рейсовый автобус опрокинулся на участке федеральной трассы "Енисей" недалеко от Дивногорска Красноярского края, пострадали пять человек, сообщили журналистам в краевом главке МВД.По его данным, инцидент произошел в воскресенье поздно вечером. Автобус следовал по маршруту "Ермаковское-Красноярск"."Под Дивногорском на 66 километре трассы Р-257 "Енисей" водитель автобуса "Неоплан", двигаясь в направлении краевого центра, допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием на левую сторону. Во время аварии в маршрутном транспортном средстве находилось 38 человек, по предварительной информации, получили травмы 5 человек", - сообщили в пресс-службе.В МВД не уточнили причину аварии. В воскресенье в Красноярске в течение дня периодически шел дождь, переходящий в снег, температура опускалась до 0 градусов. Водители в социальных сетях делились комментариями, что на междугородних трассах вечером образовался гололед.
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происшествия, красноярск, дивногорск, красноярский край, авто
05:42 04.10.2021
 
В Красноярском крае опрокинулся рейсовый автобус

Под Красноярском на трассе "Енисей" опрокинулся рейсовый автобус, пострадали пять человек

© МВД РФ Главное управление по Красноярскому краюРейсовый автобус опрокинулся на участке федеральной трассы "Енисей" недалеко от Дивногорска Красноярского края
Рейсовый автобус опрокинулся на участке федеральной трассы Енисей недалеко от Дивногорска Красноярского края - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© МВД РФ Главное управление по Красноярскому краю
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 4 окт - РИА Новости. Рейсовый автобус опрокинулся на участке федеральной трассы "Енисей" недалеко от Дивногорска Красноярского края, пострадали пять человек, сообщили журналистам в краевом главке МВД.
По его данным, инцидент произошел в воскресенье поздно вечером. Автобус следовал по маршруту "Ермаковское-Красноярск".
"Под Дивногорском на 66 километре трассы Р-257 "Енисей" водитель автобуса "Неоплан", двигаясь в направлении краевого центра, допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием на левую сторону. Во время аварии в маршрутном транспортном средстве находилось 38 человек, по предварительной информации, получили травмы 5 человек", - сообщили в пресс-службе.
В МВД не уточнили причину аварии. В воскресенье в Красноярске в течение дня периодически шел дождь, переходящий в снег, температура опускалась до 0 градусов. Водители в социальных сетях делились комментариями, что на междугородних трассах вечером образовался гололед.
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ПроисшествияКрасноярскДивногорскКрасноярский крайАвто
 
 
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