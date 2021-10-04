https://ria.ru/20211004/arest-1753018189.html

В Ленинградской области арестовали обвиняемого в убийстве матери и сестры

В Ленинградской области арестовали обвиняемого в убийстве матери и сестры - РИА Новости, 04.10.2021

В Ленинградской области арестовали обвиняемого в убийстве матери и сестры

Молодого человека, обвиняемого в убийстве матери и трехлетней сестры в поселке Бугры Всеволжского района, арестовали на 2 месяца, сообщает пресс-служба СУ СКР... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:38

2021-10-04T15:38

2021-10-04T15:38

происшествия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Молодого человека, обвиняемого в убийстве матери и трехлетней сестры в поселке Бугры Всеволжского района, арестовали на 2 месяца, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области."По ходатайству следственного органа судом молодому человеку 2000 года рождения, обвиняемому в убийстве матери и малолетней сестры, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы СУСК.Второго октября 2021 года в посёлке Бугры в квартире были обнаружены тела трехлетнего ребенка и женщины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).Подозреваемый был задержан по горячим следам следователями и сотрудниками полиции, им оказался сын потерпевшей и сводный брат убитой трехлетней девочки.Сейчас ему предъявлено обвинение. По информации СК, вину в инкриминируемом преступлении молодой человек признал.

https://ria.ru/20211004/ubiystvo-1753001197.html

ленинградская область

россия

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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия