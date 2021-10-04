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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211004/afganistan-1752932296.html
В МИД допустили созыв заседания СБ ООН по Афганистану
В МИД допустили созыв заседания СБ ООН по Афганистану - РИА Новости, 04.10.2021
В МИД допустили созыв заседания СБ ООН по Афганистану
РФ не исключает, что в обозримом будущем может быть созвано заседание Совбеза ООН, где западная коалиция во главе с США должна будет отчитаться о действиях в... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T09:12
2021-10-04T10:04
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
азия
министерство обороны сша
международные силы содействия безопасности
замир кабулов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. РФ не исключает, что в обозримом будущем может быть созвано заседание Совбеза ООН, где западная коалиция во главе с США должна будет отчитаться о действиях в Афганистане, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."В обозримом будущем не исключаем возможности инициирования созыва заседания СБ ООН для заслушивания отчета представителей западной коалиции о деятельности на территории Афганистана. За все время ее пребывания там мы не услышали ни одного содержательного и всеобъемлющего доклада об исполнении полученного мандата Совбеза ООН для Международных сил содействия безопасности и миссии "Решительная поддержка", - сказал Кабулов.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Последний удар американского беспилотника по Кабулу был нанесен 29 августа, он унес жизни 10 мирных афганцев, в том числе семи детей. Руководство Пентагона по итогам расследования признало ошибочность этой атаки и принесло публичные извинения за нее.Читайте полный текст интервью с Замиром Кабуловым &gt;&gt;* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210928/afganistan-1752129057.html
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в мире, сша, талибан, азия, министерство обороны сша, международные силы содействия безопасности, замир кабулов, россия, мохаммад хасан ахунд
09:12 04.10.2021 (обновлено: 10:04 04.10.2021)
 
В МИД допустили созыв заседания СБ ООН по Афганистану

Спецпредставитель президента Кабулов допустил созыв заседания СБ ООН по Афганистану

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. РФ не исключает, что в обозримом будущем может быть созвано заседание Совбеза ООН, где западная коалиция во главе с США должна будет отчитаться о действиях в Афганистане, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"В обозримом будущем не исключаем возможности инициирования созыва заседания СБ ООН для заслушивания отчета представителей западной коалиции о деятельности на территории Афганистана. За все время ее пребывания там мы не услышали ни одного содержательного и всеобъемлющего доклада об исполнении полученного мандата Совбеза ООН для Международных сил содействия безопасности и миссии "Решительная поддержка", - сказал Кабулов.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Последний удар американского беспилотника по Кабулу был нанесен 29 августа, он унес жизни 10 мирных афганцев, в том числе семи детей. Руководство Пентагона по итогам расследования признало ошибочность этой атаки и принесло публичные извинения за нее.
Читайте полный текст интервью с Замиром Кабуловым >>
* Террористическая организация, запрещенная в России
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 11:16Захват власти в Афганистане талибами
Представитель талибов рассчитывает вскоре представлять Афганистан в ООН
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАзияМинистерство обороны СШАМеждународные силы содействия безопасностиЗамир КабуловРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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