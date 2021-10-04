09:12 04.10.2021 (обновлено: 10:04 04.10.2021)
В МИД допустили созыв заседания СБ ООН по Афганистану
Спецпредставитель президента Кабулов допустил созыв заседания СБ ООН по Афганистану
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. РФ не исключает, что в обозримом будущем может быть созвано заседание Совбеза ООН, где западная коалиция во главе с США должна будет отчитаться о действиях в Афганистане, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"В обозримом будущем не исключаем возможности инициирования созыва заседания СБ ООН для заслушивания отчета представителей западной коалиции о деятельности на территории Афганистана. За все время ее пребывания там мы не услышали ни одного содержательного и всеобъемлющего доклада об исполнении полученного мандата Совбеза ООН для Международных сил содействия безопасности и миссии "Решительная поддержка", - сказал Кабулов.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Последний удар американского беспилотника по Кабулу был нанесен 29 августа, он унес жизни 10 мирных афганцев, в том числе семи детей. Руководство Пентагона по итогам расследования признало ошибочность этой атаки и принесло публичные извинения за нее.
* Террористическая организация, запрещенная в России