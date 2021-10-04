https://ria.ru/20211004/afganistan-1752931624.html

В МИД призвали США взять основную долю расходов на гумпомощь Афганистану

В МИД призвали США взять основную долю расходов на гумпомощь Афганистану - РИА Новости, 04.10.2021

В МИД призвали США взять основную долю расходов на гумпомощь Афганистану

США и их союзники могут сгладить последствия их присутствия в Афганистане, взяв на себя основную долю расходов на восстановление страны и гуманитарную помощь,... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T09:02

2021-10-04T09:02

2021-10-04T10:04

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. США и их союзники могут сгладить последствия их присутствия в Афганистане, взяв на себя основную долю расходов на восстановление страны и гуманитарную помощь, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Полагаем, у США и их союзников есть хороший шанс сгладить последствия своего присутствия в Афганистане, взяв на себя основную долю расходов по гуманитарному содействию стране и ее постконфликтному восстановлению", - сказал Кабулов.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Последний удар американского беспилотника по Кабулу был нанесен 29 августа, он унес жизни 10 мирных афганцев, в том числе семи детей. Руководство Пентагона по итогам расследования признало ошибочность этой атаки и принесло публичные извинения за нее.Читайте полный текст интервью с Замиром Кабуловым >>* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211003/poebg-1752839003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, оон, талибан, азия, министерство обороны сша, замир кабулов, мохаммад хасан ахунд