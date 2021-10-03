Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211003/yabloki-1752861966.html
Названа опасность чрезмерного потребления яблок
Названа опасность чрезмерного потребления яблок
Названа опасность чрезмерного потребления яблок
Яблоки в целом приносят много пользы организму, однако в большом количестве для некоторых людей они могут представлять опасность, рассказала врач-диетолог Елена РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T12:51
2021-10-03T12:51
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155765/04/1557650483_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_032afab1a2f1ac4ff00057036983cbbf.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Яблоки в целом приносят много пользы организму, однако в большом количестве для некоторых людей они могут представлять опасность, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT.В этом фрукте много веществ, включая кверцетин, укрепляющий сосуды и нейтрализующий воспаления, а также пектин, способствующий выведению токсинов и излишков холестерина из организма. Но, по словам специалиста, в определенных случаях чрезмерное потребление свежих яблок может нанести вред."Свежие яблоки содержат много органических кислот, они ускоряют метаболизм. &lt;…&gt; Дело в том, что, с одной стороны, кислоты полезны, с другой стороны, они могут вызвать неприятные ощущения у людей с повышенной кислотностью. Особенно если это кислые яблоки, яблоки, съеденные натощак. У кого есть повреждения желудочно-кишечного тракта, яблоки нужно есть с осторожностью, а некоторым вообще не есть — или только в запечtнном виде", — пояснила врач.Диетолог подчеркнула, что запеченные или сушеные яблоки по-прежнему содержат полезные элементы, в том числе калий и минералы. Тем не менее слишком сладкими фруктами тоже не стоит увлекаться, особенно диабетикам, подытожила Соломатина.Ранее диетолог Елена Кален назвала продукты, которые мешают снижению веса, а также могут вызывать неприятные ощущения, в частности вздутие. К ним относятся бобовые, чечевица, капуста, морковь, а также абрикосы и чернослив — из-за них в кишечнике скапливаются газы. Самыми вредными, по ее мнению, считаются консерванты, соль, глутамат натрия, чипсы, крекеры и готовые завтраки.
https://rsport.ria.ru/20210924/grusha-1751618478.html
https://ria.ru/20211002/produkty-1752766146.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155765/04/1557650483_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cc7fcd78b37c077a59f2b1cdb2605d35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество
12:51 03.10.2021
 
Диетолог рассказала об опасности чрезмерного потребления яблок

Диетолог Соломатина предупредила об опасности чрезмерного употребления яблок

© Depositphotos / belchonockЯблоки
Яблоки - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© Depositphotos / belchonock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Яблоки в целом приносят много пользы организму, однако в большом количестве для некоторых людей они могут представлять опасность, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT.
В этом фрукте много веществ, включая кверцетин, укрепляющий сосуды и нейтрализующий воспаления, а также пектин, способствующий выведению токсинов и излишков холестерина из организма. Но, по словам специалиста, в определенных случаях чрезмерное потребление свежих яблок может нанести вред.
Фрукты - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 14:55ЗОЖ
Диетолог рассказала о неожиданной пользе осеннего фрукта
"Свежие яблоки содержат много органических кислот, они ускоряют метаболизм. <…> Дело в том, что, с одной стороны, кислоты полезны, с другой стороны, они могут вызвать неприятные ощущения у людей с повышенной кислотностью. Особенно если это кислые яблоки, яблоки, съеденные натощак. У кого есть повреждения желудочно-кишечного тракта, яблоки нужно есть с осторожностью, а некоторым вообще не есть — или только в запечtнном виде", — пояснила врач.
Диетолог подчеркнула, что запеченные или сушеные яблоки по-прежнему содержат полезные элементы, в том числе калий и минералы. Тем не менее слишком сладкими фруктами тоже не стоит увлекаться, особенно диабетикам, подытожила Соломатина.
Ранее диетолог Елена Кален назвала продукты, которые мешают снижению веса, а также могут вызывать неприятные ощущения, в частности вздутие. К ним относятся бобовые, чечевица, капуста, морковь, а также абрикосы и чернослив — из-за них в кишечнике скапливаются газы. Самыми вредными, по ее мнению, считаются консерванты, соль, глутамат натрия, чипсы, крекеры и готовые завтраки.
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 07:07
Названы "неправильные" продукты, вызывающие гипертонию
 
ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:22В Ростове-на-Дону приземлился самолет по запросу командира судна
13:21Зеленский уверен, что исполнителей покушения на его помощника найдут
13:13Панама опасается последствий нового расследования об офшорах, сообщили СМИ
13:06Посольство России осудило план об открытии памятного знака Багазию в Киеве
12:51Диетолог рассказала об опасности чрезмерного потребления яблок
12:43На западе Ирака предотвратили теракт
12:39Зеленский заинтересован, чтобы его встречи с бизнесом были публичными
12:23Зеленский высказался о подготовке ему импичмента
12:21СК начал проверку после ДТП в Ангарске
12:10Зеленский заявил, что пока у СНБО нет планов ввести санкции против медиа
12:06РБК: военные расходы в России в 2022 году вернутся на допандемийный уровень
12:04Пушистый попутчик: дальнобойщик приютил котенка в кабине фургона 1:25
12:03В Москве за сутки госпитализированы 962 человека с COVID-19
12:01Пучдемон вернулся на Сардинию
11:52Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:48В Москве за сутки выявили 4294 случая заражения коронавирусом
11:48Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
11:47В России за сутки выписали 15 391 человека после COVID-19
11:46В России за сутки выявили 25 769 случаев COVID-19
11:45Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным
Лента новостейМолния