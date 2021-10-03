https://ria.ru/20211003/yabloki-1752861966.html

Названа опасность чрезмерного потребления яблок

Названа опасность чрезмерного потребления яблок

Названа опасность чрезмерного потребления яблок

Яблоки в целом приносят много пользы организму, однако в большом количестве для некоторых людей они могут представлять опасность, рассказала врач-диетолог Елена РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T12:51

2021-10-03T12:51

2021-10-03T12:51

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Яблоки в целом приносят много пользы организму, однако в большом количестве для некоторых людей они могут представлять опасность, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT.В этом фрукте много веществ, включая кверцетин, укрепляющий сосуды и нейтрализующий воспаления, а также пектин, способствующий выведению токсинов и излишков холестерина из организма. Но, по словам специалиста, в определенных случаях чрезмерное потребление свежих яблок может нанести вред."Свежие яблоки содержат много органических кислот, они ускоряют метаболизм. <…> Дело в том, что, с одной стороны, кислоты полезны, с другой стороны, они могут вызвать неприятные ощущения у людей с повышенной кислотностью. Особенно если это кислые яблоки, яблоки, съеденные натощак. У кого есть повреждения желудочно-кишечного тракта, яблоки нужно есть с осторожностью, а некоторым вообще не есть — или только в запечtнном виде", — пояснила врач.Диетолог подчеркнула, что запеченные или сушеные яблоки по-прежнему содержат полезные элементы, в том числе калий и минералы. Тем не менее слишком сладкими фруктами тоже не стоит увлекаться, особенно диабетикам, подытожила Соломатина.Ранее диетолог Елена Кален назвала продукты, которые мешают снижению веса, а также могут вызывать неприятные ощущения, в частности вздутие. К ним относятся бобовые, чечевица, капуста, морковь, а также абрикосы и чернослив — из-за них в кишечнике скапливаются газы. Самыми вредными, по ее мнению, считаются консерванты, соль, глутамат натрия, чипсы, крекеры и готовые завтраки.

https://rsport.ria.ru/20210924/grusha-1751618478.html

https://ria.ru/20211002/produkty-1752766146.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество