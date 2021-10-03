https://ria.ru/20211003/vyplaty-1752836914.html

Названа дата повышения выплат на детей

Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей - РИА Новости, 03.10.2021

Названа дата повышения выплат на детей

Детские и материнские пособия устанавливаются в фиксированных размерах. Многие из них, например, по беременности и родам зависят от величины МРОТ и... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T02:17

2021-10-03T02:17

2021-10-03T02:17

общество

рэу имени г. в. плеханова

детские пособия

юлия финогенова

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Детские и материнские пособия устанавливаются в фиксированных размерах. Многие из них, например, по беременности и родам зависят от величины МРОТ и индексируются в феврале, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.Минимальный размер оплаты труда был повышен до 12 792 рублей с января этого года. С 2022 года он составит 13 617 рублей, отмечает специалист.При определении размера пособия по беременности и родам, при расчете минимального суммарного размера среднего заработка устанавливается величина в 24-х кратном размере МРОТ. В 2021 году он составлял 307 008 рублей. В 2022 году получится 326 808 рублей, рассказала Финогенова.Пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивают ежемесячно. В этом году минимальный размер выплаты по уходу за первым, вторым и последующими детьми составляет 7 082 рубля. Начиная с февраля 2022 года минимальный размер пособия вырастет до 7 387 рублей, отметила эксперт.Размер маткапитала также увеличится. В 2022 году предполагаемые выплаты на первого ребёнка составят 503 237 рублей, а на второго - 665 009 рублей, но в том случае, если не была получена выплата за первого. При рождении второго ребенка гражданам, получившим ранее деньги в связи с рождением первого, будет положена выплата в 161 772 рубля, заключила Финогенова.

https://ria.ru/20211001/vyplata-1752593474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рэу имени г. в. плеханова, детские пособия, юлия финогенова