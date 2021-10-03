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Названа дата повышения выплат на детей
Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей - РИА Новости, 03.10.2021
Названа дата повышения выплат на детей
Детские и материнские пособия устанавливаются в фиксированных размерах. Многие из них, например, по беременности и родам зависят от величины МРОТ и... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T02:17
2021-10-03T02:17
2021-10-03T02:17
общество
рэу имени г. в. плеханова
детские пособия
юлия финогенова
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Детские и материнские пособия устанавливаются в фиксированных размерах. Многие из них, например, по беременности и родам зависят от величины МРОТ и индексируются в феврале, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.Минимальный размер оплаты труда был повышен до 12 792 рублей с января этого года. С 2022 года он составит 13 617 рублей, отмечает специалист.При определении размера пособия по беременности и родам, при расчете минимального суммарного размера среднего заработка устанавливается величина в 24-х кратном размере МРОТ. В 2021 году он составлял 307 008 рублей. В 2022 году получится 326 808 рублей, рассказала Финогенова.Пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивают ежемесячно. В этом году минимальный размер выплаты по уходу за первым, вторым и последующими детьми составляет 7 082 рубля. Начиная с февраля 2022 года минимальный размер пособия вырастет до 7 387 рублей, отметила эксперт.Размер маткапитала также увеличится. В 2022 году предполагаемые выплаты на первого ребёнка составят 503 237 рублей, а на второго - 665 009 рублей, но в том случае, если не была получена выплата за первого. При рождении второго ребенка гражданам, получившим ранее деньги в связи с рождением первого, будет положена выплата в 161 772 рубля, заключила Финогенова.
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общество, рэу имени г. в. плеханова, детские пособия, юлия финогенова
Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей
Финансист Финогенова сообщила, что выплаты на детей повысят в январе 2022 года
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Детские и материнские пособия устанавливаются в фиксированных размерах. Многие из них, например, по беременности и родам зависят от величины МРОТ и индексируются в феврале, рассказала агентству "Прайм"
профессор кафедры финансов и цен РЭУ
им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова
.
Минимальный размер оплаты труда был повышен до 12 792 рублей с января этого года. С 2022 года он составит 13 617 рублей, отмечает специалист.
"В 2022 году коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3%. Это прогнозный показатель", — отметила она.
При определении размера пособия по беременности и родам, при расчете минимального суммарного размера среднего заработка устанавливается величина в 24-х кратном размере МРОТ. В 2021 году он составлял 307 008 рублей. В 2022 году получится 326 808 рублей, рассказала Финогенова.
Пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивают ежемесячно. В этом году минимальный размер выплаты по уходу за первым, вторым и последующими детьми составляет 7 082 рубля. Начиная с февраля 2022 года минимальный размер пособия вырастет до 7 387 рублей, отметила эксперт.
Размер маткапитала также увеличится. В 2022 году предполагаемые выплаты на первого ребёнка составят 503 237 рублей, а на второго - 665 009 рублей, но в том случае, если не была получена выплата за первого. При рождении второго ребенка гражданам, получившим ранее деньги в связи с рождением первого, будет положена выплата в 161 772 рубля, заключила Финогенова.