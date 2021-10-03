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Минпросвещения порекомендовало снизить бюрократическую нагрузку на учителей
Минпросвещения порекомендовало снизить бюрократическую нагрузку на учителей - РИА Новости, 03.10.2021
Минпросвещения порекомендовало снизить бюрократическую нагрузку на учителей
Министерство просвещения РФ направило в регионы рекомендации по снижению бюрократической нагрузки на учителей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T15:07
2021-10-03T15:07
общество
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. Министерство просвещения РФ направило в регионы рекомендации по снижению бюрократической нагрузки на учителей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.Он отметил, что письмо также содержит рекомендации по упорядочиванию проведения контрольных и проверочных работ в школах.По словам министра, учитель, который ведёт электронный журнал, не должен вести бумажный, и наоборот."Также только что мы с "учителями года" обсуждали по поводу бюрократической отчётности и наведения порядка с контрольными и проверочными работами. Я подписал письмо для руководителей регионов, в котором как раз дал рекомендации, можно даже сказать настойчивые рекоменадции", - заявил Кравцов журналистам.
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общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия
15:07 03.10.2021
 
Минпросвещения порекомендовало снизить бюрократическую нагрузку на учителей

Минпросвещения подготовило рекомендации по снижению бюрократической нагрузки на учителей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчительница средней общеобразовательной школы
Учительница средней общеобразовательной школы - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. Министерство просвещения РФ направило в регионы рекомендации по снижению бюрократической нагрузки на учителей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Он отметил, что письмо также содержит рекомендации по упорядочиванию проведения контрольных и проверочных работ в школах.
По словам министра, учитель, который ведёт электронный журнал, не должен вести бумажный, и наоборот.
"Также только что мы с "учителями года" обсуждали по поводу бюрократической отчётности и наведения порядка с контрольными и проверочными работами. Я подписал письмо для руководителей регионов, в котором как раз дал рекомендации, можно даже сказать настойчивые рекоменадции", - заявил Кравцов журналистам.
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ОбществоСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Россия
 
 
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