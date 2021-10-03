https://ria.ru/20211003/uchitelya-1752870839.html

Минпросвещения порекомендовало снизить бюрократическую нагрузку на учителей

Минпросвещения порекомендовало снизить бюрократическую нагрузку на учителей - РИА Новости, 03.10.2021

Минпросвещения порекомендовало снизить бюрократическую нагрузку на учителей

Министерство просвещения РФ направило в регионы рекомендации по снижению бюрократической нагрузки на учителей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T15:07

2021-10-03T15:07

2021-10-03T15:07

общество

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. Министерство просвещения РФ направило в регионы рекомендации по снижению бюрократической нагрузки на учителей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.Он отметил, что письмо также содержит рекомендации по упорядочиванию проведения контрольных и проверочных работ в школах.По словам министра, учитель, который ведёт электронный журнал, не должен вести бумажный, и наоборот."Также только что мы с "учителями года" обсуждали по поводу бюрократической отчётности и наведения порядка с контрольными и проверочными работами. Я подписал письмо для руководителей регионов, в котором как раз дал рекомендации, можно даже сказать настойчивые рекоменадции", - заявил Кравцов журналистам.

https://ria.ru/20211001/uchitelya-1752600166.html

россия

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2021

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общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия