https://ria.ru/20211003/uchitelya-1752870839.html
Минпросвещения порекомендовало снизить бюрократическую нагрузку на учителей
Минпросвещения порекомендовало снизить бюрократическую нагрузку на учителей - РИА Новости, 03.10.2021
Минпросвещения порекомендовало снизить бюрократическую нагрузку на учителей
Министерство просвещения РФ направило в регионы рекомендации по снижению бюрократической нагрузки на учителей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T15:07
2021-10-03T15:07
2021-10-03T15:07
общество
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. Министерство просвещения РФ направило в регионы рекомендации по снижению бюрократической нагрузки на учителей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.Он отметил, что письмо также содержит рекомендации по упорядочиванию проведения контрольных и проверочных работ в школах.По словам министра, учитель, который ведёт электронный журнал, не должен вести бумажный, и наоборот."Также только что мы с "учителями года" обсуждали по поводу бюрократической отчётности и наведения порядка с контрольными и проверочными работами. Я подписал письмо для руководителей регионов, в котором как раз дал рекомендации, можно даже сказать настойчивые рекоменадции", - заявил Кравцов журналистам.
https://ria.ru/20211001/uchitelya-1752600166.html
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общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия
Минпросвещения порекомендовало снизить бюрократическую нагрузку на учителей
Минпросвещения подготовило рекомендации по снижению бюрократической нагрузки на учителей