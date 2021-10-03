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Азербайджан и Турция проведут учения у границы с Арменией
Азербайджан и Турция проведут учения у границы с Арменией - РИА Новости, 03.10.2021
Азербайджан и Турция проведут учения у границы с Арменией
Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения у границы с Арменией в Нахичевани 5-8 октября, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T15:52
2021-10-03T16:20
в мире
армения
азербайджан
пакистан
минобороны азербайджана
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БАКУ, 3 окт - РИА Новости. Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения у границы с Арменией в Нахичевани 5-8 октября, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Пятого-восьмого октября в Нахичевани будет проведен очередной этап учений "Нерушимое братство-2021". Цель учений – развитие сотрудничества и взаимодействия между вооруженными силами Турции и Азербайджана",- сообщил собеседник агентства.Минобороны Азербайджана пока не выступило с официальным сообщением по данным учениям.Минобороны Турции подтвердило проведение совместных военных учений с Азербайджаном 5-8 октября в Нахичеване, это азербайджанский анклав, граничащий с Ираном и Арменией.По ее словам, в рамках проекта "Братская бригада" продолжаются совместные учебно-просветительские мероприятия.Азербайджан и Турция регулярно проводят совместные военные учения. Ранее спецназ двух стран провел совместные учения в Лачинском районе, в Карабахе. Это были первые учения после осенней эскалации прошлого года. Позже в Баку были проведены совместные учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана.
https://radiosputnik.ria.ru/20210927/aliev-1751963473.html
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в мире, армения, азербайджан, пакистан, минобороны азербайджана
15:52 03.10.2021 (обновлено: 16:20 03.10.2021)
 
Азербайджан и Турция проведут учения у границы с Арменией

Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения у границы с Арменией

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские танки Т-55
Азербайджанские танки Т-55 - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 3 окт - РИА Новости. Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения у границы с Арменией в Нахичевани 5-8 октября, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Пятого-восьмого октября в Нахичевани будет проведен очередной этап учений "Нерушимое братство-2021". Цель учений – развитие сотрудничества и взаимодействия между вооруженными силами Турции и Азербайджана",- сообщил собеседник агентства.
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Президент Азербайджана заявил, что конфликт в Карабахе остался в прошлом
Минобороны Азербайджана пока не выступило с официальным сообщением по данным учениям.
Минобороны Турции подтвердило проведение совместных военных учений с Азербайджаном 5-8 октября в Нахичеване, это азербайджанский анклав, граничащий с Ираном и Арменией.
"С целью оказания помощи азербайджанской армии Вооруженные силы Турции продолжают поддерживать разминирование и обучение на территориях, освобожденных от армянской оккупации",- заявила в воскресенье официальный представитель министерства национальной обороны Турции Пинар Кара, ее слова приводит сайт турецкого оборонного ведомства.
По ее словам, в рамках проекта "Братская бригада" продолжаются совместные учебно-просветительские мероприятия.
"Пятого-восьмого октября в Нахчыване будет проведен очередной этап учений "Нерушимое братство-2021". Цель учений – развитие дружбы, сотрудничества и взаимодействия между Вооруженными силами Турции и Азербайджана. Мы будем и впредь поддерживать наших азербайджанских братьев со всеми нашими возможностями, как это делали до сих пор, мы вместе в печали и радости, придерживаемся концепции "два государства, одна нация""- сказала представитель турецкого ведомства.
Азербайджан и Турция регулярно проводят совместные военные учения. Ранее спецназ двух стран провел совместные учения в Лачинском районе, в Карабахе. Это были первые учения после осенней эскалации прошлого года. Позже в Баку были проведены совместные учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана.
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В миреАрменияАзербайджанПакистанМинобороны Азербайджана
 
 
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