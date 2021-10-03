https://ria.ru/20211003/ucheniya-1752874717.html

Азербайджан и Турция проведут учения у границы с Арменией

Азербайджан и Турция проведут учения у границы с Арменией - РИА Новости, 03.10.2021

Азербайджан и Турция проведут учения у границы с Арменией

Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения у границы с Арменией в Нахичевани 5-8 октября, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T15:52

2021-10-03T15:52

2021-10-03T16:20

в мире

армения

азербайджан

пакистан

минобороны азербайджана

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БАКУ, 3 окт - РИА Новости. Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения у границы с Арменией в Нахичевани 5-8 октября, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Пятого-восьмого октября в Нахичевани будет проведен очередной этап учений "Нерушимое братство-2021". Цель учений – развитие сотрудничества и взаимодействия между вооруженными силами Турции и Азербайджана",- сообщил собеседник агентства.Минобороны Азербайджана пока не выступило с официальным сообщением по данным учениям.Минобороны Турции подтвердило проведение совместных военных учений с Азербайджаном 5-8 октября в Нахичеване, это азербайджанский анклав, граничащий с Ираном и Арменией.По ее словам, в рамках проекта "Братская бригада" продолжаются совместные учебно-просветительские мероприятия.Азербайджан и Турция регулярно проводят совместные военные учения. Ранее спецназ двух стран провел совместные учения в Лачинском районе, в Карабахе. Это были первые учения после осенней эскалации прошлого года. Позже в Баку были проведены совместные учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана.

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/aliev-1751963473.html

https://ria.ru/20210927/otnosheniya-1751930567.html

армения

азербайджан

пакистан

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в мире, армения, азербайджан, пакистан, минобороны азербайджана