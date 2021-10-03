15:52 03.10.2021 (обновлено: 16:20 03.10.2021)
Азербайджан и Турция проведут учения у границы с Арменией
Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения у границы с Арменией
БАКУ, 3 окт - РИА Новости. Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения у границы с Арменией в Нахичевани 5-8 октября, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Пятого-восьмого октября в Нахичевани будет проведен очередной этап учений "Нерушимое братство-2021". Цель учений – развитие сотрудничества и взаимодействия между вооруженными силами Турции и Азербайджана",- сообщил собеседник агентства.
Минобороны Азербайджана пока не выступило с официальным сообщением по данным учениям.
Минобороны Турции подтвердило проведение совместных военных учений с Азербайджаном 5-8 октября в Нахичеване, это азербайджанский анклав, граничащий с Ираном и Арменией.
"С целью оказания помощи азербайджанской армии Вооруженные силы Турции продолжают поддерживать разминирование и обучение на территориях, освобожденных от армянской оккупации",- заявила в воскресенье официальный представитель министерства национальной обороны Турции Пинар Кара, ее слова приводит сайт турецкого оборонного ведомства.
По ее словам, в рамках проекта "Братская бригада" продолжаются совместные учебно-просветительские мероприятия.
"Пятого-восьмого октября в Нахчыване будет проведен очередной этап учений "Нерушимое братство-2021". Цель учений – развитие дружбы, сотрудничества и взаимодействия между Вооруженными силами Турции и Азербайджана. Мы будем и впредь поддерживать наших азербайджанских братьев со всеми нашими возможностями, как это делали до сих пор, мы вместе в печали и радости, придерживаемся концепции "два государства, одна нация""- сказала представитель турецкого ведомства.
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