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В Дагестане три района остались без света
В Дагестане три района остались без света - РИА Новости, 03.10.2021
В Дагестане три района остались без света
Три района в Дагестане остались без света из-за технических нарушений, сообщила пресс-служба филиала "Дагэнерго" компании "Россети Северный Кавказ". РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T17:15
2021-10-03T17:15
2021-10-03T17:15
происшествия
республика дагестан
электричество
жкх
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МАХАЧКАЛА, 3 окт – РИА Новости. Три района в Дагестане остались без света из-за технических нарушений, сообщила пресс-служба филиала "Дагэнерго" компании "Россети Северный Кавказ"."Сегодня в середине дня произошло технологическое нарушение на высоковольтной линии 110 кВ "Шамильское - Анцух". Без электроэнергии временно остаётся часть потребителей Шамильского, Тляратинского и Цумадинского районов Дагестана", – говорится в сообщении.В компании сообщили, что восстанавливают энергоснабжение районов 3 бригады филиала "Дагэнерго" в составе 12 специалистов и 3 единиц спецтехники.В пресс-службе минэнерго Дагестана сообщили РИА Новости, что на данный момент без света остаются 26 100 человек.
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происшествия, республика дагестан, электричество, жкх
В Дагестане три района остались без света
Дагэнерго: в Дагестане три района остались без света из-за технических нарушений