https://ria.ru/20211003/svet-1752882140.html

В Дагестане три района остались без света

В Дагестане три района остались без света - РИА Новости, 03.10.2021

В Дагестане три района остались без света

Три района в Дагестане остались без света из-за технических нарушений, сообщила пресс-служба филиала "Дагэнерго" компании "Россети Северный Кавказ". РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T17:15

2021-10-03T17:15

2021-10-03T17:15

происшествия

республика дагестан

электричество

жкх

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МАХАЧКАЛА, 3 окт – РИА Новости. Три района в Дагестане остались без света из-за технических нарушений, сообщила пресс-служба филиала "Дагэнерго" компании "Россети Северный Кавказ"."Сегодня в середине дня произошло технологическое нарушение на высоковольтной линии 110 кВ "Шамильское - Анцух". Без электроэнергии временно остаётся часть потребителей Шамильского, Тляратинского и Цумадинского районов Дагестана", – говорится в сообщении.В компании сообщили, что восстанавливают энергоснабжение районов 3 бригады филиала "Дагэнерго" в составе 12 специалистов и 3 единиц спецтехники.В пресс-службе минэнерго Дагестана сообщили РИА Новости, что на данный момент без света остаются 26 100 человек.

https://ria.ru/20210928/makhachkala-1752162521.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика дагестан, электричество, жкх